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6 Şubat depremlerinde yakınlarını kaybedenler Kahramanmaraş Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Kahramanmaraş'ta depremzedeler kaybettikleri yakınlarını andı Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kahramanmaraş

Osman Sayın Spor Salonu önünde buluşan depremzedeler, "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim okunup dua edilen programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı.

Asrın felaketinde vefat edenlerin fotoğraflarının duvara asıldığı etkinlikte, depremi yansıtan görüntüler izlendi.

12 bloku yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine inşa edilen konutların önüne gelen aileler de burada ateş başında nöbet tuttu.

Depremde yaşamını yitirenlerin yakınları, Kapıçam Şehir Mezarlığı'nda da kabir ziyareti yaptı.

Alanlarda kurulan çadırlarda, çorba, tatlı, tavuk, pilav ve çay ikramında bulunuldu.

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