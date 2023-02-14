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Hatay’da Cebrail Mahallesi’ndeki Murat Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın depremin 205. saatinde kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 35 yaşındaki Ayşegül Bayır, depremin 205. saatinde enkazdan yaralı çıkarıldı.

Okan Coşkun, Fırat Özdemir   | 14.02.2023
Kahramanmaraş'ta 35 yaşındaki kadın depremin 205. saatinde kurtarıldı Fotoğraf: Okan Coşkun / AA

Kahramanmaraş

Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde devam ediyor.

Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan İsabey Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan JAK timi, Ayşegül Bayır ile iletişim kurdu. Kadına ulaşabilmek için çalışmalara başlayan ekipler, yaklaşık 5 metre tünel açtı.

Kadına ulaşılmasının ardından sağlık ekipleri tünelden geçerek yaralıya serum takarak müdahale etti. Ayşegül Bayır daha sonra enkazdan çıkarıldı.

Depremden 205 saat sonra kurtulan Ayşegül Bayır, akrabalarını ve kurtarma ekiplerini sevindirdi. Ekipler kadını alkışlarken, akrabaları da sevinç gözyaşları döktü.

Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Binbaşı Ali Kaspak, AA muhabirine, "JAK timleri olarak çok mutluyuz, bize de umut oldu. Tekrar yeni canları kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bütün milletimizin içi ferah olsun. Son vatandaşımızı çıkarana kadar buradayız." diye konuştu.


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