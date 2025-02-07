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Spor, Futbol, Asrın felaketi

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, "6 Şubat"ı unutmadı

Zaniolo, yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği "17 numaralı" formayı "6 Şubat" Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıkladı.

Metin Arslancan  | 07.02.2025 - Güncelleme : 07.02.2025
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, "6 Şubat"ı unutmadı Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, yeni takımı Fiorentina'da tercih ettiği "17 numaralı" formayı "6 Şubat" Kahramanmaraş depremlerinde vefat eden Muhammed Emin Özkan'ın anısına giyeceğini açıkladı.

Galatasaray'dan İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'ya kiralık olarak giden 25 yaşındaki hücum oyuncusu, düzenlenen basın toplantısında İtalyan gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Zaniolo, bir basın mensubunun "Neden 17 numarayı tercih ettin?" sorusuna "Türkiye'deki depremde hayatını kaybeden bir çocuk için 17 numaralı formayı seçtim. Babasına söz vermiştim." yanıtını verdi.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a 2022-2023 sezonu devre arasında transfer olmuştu.

Zaniolo, depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Muhammed Emin Özkan'ın babası Doğan Özkan ile Galatasaray Futbol Takımı'nın Antalya'da kampta olduğu süreçte bir araya gelmişti.

İtalyan futbolcu, sarı-kırmızılı takımda da 17 numaralı formayı giymişti.

Öte yandan İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği de Zaniolo'nun bu anlamlı hareketi için sosyal medya hesabından teşekkür paylaşımında bulundu.

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