İstanbul'daki gönüllü kuaförlerden depremzedelere ücretsiz hizmet
Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ümraniye Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 30 kuaför, 2 Nisan'da Kahramanmaraş'a giderek depremzedelere saç, el ve ayak bakımı hizmeti sunacak
İstanbul
Ümraniye Belediyesi ile İstanbul Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul'daki 30 kuaför, depremzedelere Ramazan Bayramı öncesi saç, el ve ayak bakımı yapacak.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak ve yanlarında olmak için yurdun dört bir yanında kamu kurumları, STK'ler tarafından başlatılan seferberliğe meslek odaları ve gönüllü vatandaşlar da destek veriyor.
İstanbul Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odasının Ümraniye Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirdiği proje kapsamında İstanbul'dan gönüllü 30 kuaför, 2 Nisan'da Kahramanmaraş'a gidecek.
Ümraniye Belediyesince Onikişubat ilçesinde Onikişubat Yaşam Merkezi adıyla oluşturulan konteyner kentte vatandaşların saçlarını kesecek, el ve ayak bakımlarını yapacak olan kuaförler, vatandaşlara hijyen ürünü, şampuan ve krem gibi malzemelerin bulunduğu birer çanta hediye edecek.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AA muhabirine, Onikişubat'ta 526 konteyner ile kurdukları 3 bin 200 kişinin yaşayacağı konteyner kentte her türlü hizmeti vermeye gayret ettiklerini söyledi.
Konteyner kentte barınma alanlarının yanı sıra erkek ve kadın kuaförü, kafeterya, aile sağlığı merkezi ve cami gibi sosyal yaşam alanlarının da bulunduğunu belirten Yıldırım, bölgedeki çalışmalara gönüllülerin de destek verdiğini dile getirdi.
Yıldırım, konteyner kentin ramazanın ilk günü açılacağını, ardından gönüllü kuaförleri bölgeye götüreceklerini belirterek, ilk etapta 30 gönüllü kadın ve erkek kuaförünü bölgeye ulaştıracaklarını anlattı.
Kuaförlerin barınma alanlarını oluşturduklarını ve bunların talep ettikleri kadar bölgede kalabileceğini anlatarak, gidenlerin yerine gelecekleri de bölgeye aynı şekilde ulaştıracaklarını kaydetti.
Yıldırım, depremzedelerin yalnız olmadığını ifade ederek, kalıcı konutlara geçilene kadar onların yanında olacaklarını kaydetti.
"Ümraniye'deki ramazan etkinliklerini oraya taşıyacağız"
Onikişubat Yaşam Merkezi'nde paydaşlarla çalışma yaptıklarını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bütün STK'ler, iş adamları, gönüldaşlar, bütün milletimiz beraberce konteynere lazım olan katkıları hep beraber yapıyoruz. Kimisi 50 bin lira veriyor, kimisi bin lira veriyor, kimisi 2 bin lira veriyor, kimisi gıda yardımı yapıyor. Biz zaten kimlerin ne kadar yardım yaptığını konteyner kentte bir tabelada da belirteceğiz ama ana omurga belediyemiz ve kaymakamlığımızdır."
Başta İstanbul olmak üzere ülkedeki bütün belediyelerin deprem bölgesinde çalışma yürüttüğünü vurgulayan Yıldırım, "Partimiz kanalıyla ya da İçişleri Bakanlığı kanalıyla görevlendirilmiş bütün belediyelerimiz orada bu hizmetleri yapıyorlar ve yapmaya devam edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.
Yıldırım, depremzedelerin ramazanı ve bayramı buruk geçirmemesi için bölgede etkinlikler düzenleyeceklerini anlatarak, Ümraniye'de ramazan etkinliklerini azaltarak oraya kaydıracaklarını söyledi.
"Böyle bir şeyin eksikliğini hissetmesinler istedik"
İstanbul Kadın Kuaförleri-Manikürcüleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Muzaffer Sarıkaya da oda yönetim kurulu üyeleri kararıyla oluşturulan proje ile deprem bölgesindeki vatandaşlara destek ve moral vermek istediklerini söyledi.
Depremzedelere saç tıraşı ve el ayak bakımı hizmetini ücretsiz sunacaklarını belirten Sarıkaya, "Kadınların ve erkeklerin saçlarını keselim, yanlarında olalım, onlara moral verelim diye böyle bir şey düşündük. Önümüzdeki nisanın ilk haftası Allah kısmet ederse Ümraniye Belediyesinin destekleriyle oraya gitmek istiyoruz. Biz projenin planlamasını yaptık, Ümraniye Belediyesinden de ricada bulunduk bizi oraya götürüp getirmesi için. Beraber ortaklaşa projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.
Sarıkaya, hizmet sundukları vatandaşlara içerisinde hijyen ürünü, şampuan ve krem bulunan birer de çanta hediye edeceklerini dile getirdi.
"3 ay boyunca dönüşümlü kuaför hizmeti vereceğiz"
Bölgeye gidecek 30 gönüllünün hazır beklediğini anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:
"Bayramlarda hepimiz bir berbere, bir kuaföre tıraş olmaya gideriz, saçımızı yaptırırız. Bu bizim geleneğimizde var. Biz de böyle bir şeyin eksikliğini hissetmesinler istedik. Bir nebze de olsa yanlarında olmak, morallerini yükseltmek istedik. İnşallah faydası olur, desteğimiz olur birazcık da olsa. Biz bundan çok mutlu oluruz, her zaman yanlarında olmayı istiyoruz."
Onikişubat Yaşam Merkezi'nde 3 ay boyunca dönüşümlü kuaför hizmeti vereceklerine vurgu yapan Sarıkaya, başka belediye ve STK'lerden destek gelmesi halinde depremden etkilenen çevredeki illerde de benzer projeyi hayata geçirebileceklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.