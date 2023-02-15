İstanbul'daki belediyelerin deprem bölgesine yardımları sürüyor
İstanbul'daki belediyelerin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımları devam ediyor.
İstanbul
İstanbul'daki belediyelerin, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye yardımları devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) deprem felaketini yaşayan Hatay ve çevresinde görev yapmak için yola çıkardığı Orhangazi ve Osmangazi gemileri İskenderun Limanı'na ulaştı.
Osmangazi gemisi, tahliye edilmek isteyen depremzedeleri alıp limandan ayrılırken Orhangazi gemisi de ilk konuklarını ağırlamaya başladı. İçinde barınma, sağlık, rehabilitasyon ve kreş gibi hizmetlerin verildiği geminin ilk konukları, 35 günlük Gülsüm ve Göktuğ bebekler oldu.
Üsküdar Belediyesinden mobil aşevi
Üsküdar Belediyesi, sorumluluk alanı olan İskenderun'a mobil aşevi kurarken bölgede büyük ihtiyaç olan seyyar tuvalet üretimi için harekete geçti. Selimiye'deki Atık Yönetim Merkezi'nde özel bir alan oluşturuldu. Çalışmalar kapsamında, seyyar tuvalet ve lavabolardan ilk etapta 100 adet üretilerek İskenderun'a ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.
Belediyenin, İstanbul'a gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için açtığı "Sosyal Market"te; kullanılmamış her türlü giyim eşyası, kişisel temizlik ürünleri, çeşitli gıda malzemeleri ile anne ve çocuklar için özel eşya yer alıyor.
Beyoğlu Belediyesinden 3 yemek dağıtım merkezi
Beyoğlu Belediyesi, gönderdiği 80 tır yardım malzemesinin yanı sıra Kahramanmaraş'ta 1 aşevi, 2 seyyar mutfak, günde 5 bin ekmeğin pişirildiği 1 fırın ile 10 bin depremzedeye sıcak yemek ikramı yapılan 3 yemek dağıtım merkezi kurdu. Ekipler ayrıca 150 konteyner ev kurmak için de çalışmalara başladı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 2 başkan yardımcısı, 5 birim müdürü ve aralarında arama-kurtarma, sağlık ve destek ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekiple deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
Sultangazi Belediyesi ihtiyaçlara yönelik merkez oluşturdu
İlk günden bu yana afet bölgelerine yaşam malzemelerinin olduğu 75 tır, 37 kamyon, iş makinesi ve mobil aşevi desteği veren Sultangazi Belediyesi, bu kez Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'nde afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir merkez oluşturdu.
Deprem bölgelerinden akrabalarının yanına Sultangazi'ye gelen afetzedeler bu merkezde çamaşır, mont, pardösü, bebek bezi, bot, ayakkabı, battaniye, yorgan, hijyen malzemesi gibi birçok ihtiyacını ücretsiz alabilme imkanı buluyor.
Kağıthane Belediyesinden bölgeye 75 tır yardım
Kağıthane Belediyesi 75 tır yardım malzemesi, 44 iş makinesi, 20 jeneratör, 4 seyyar fırın ve gönüllü ekipleriyle deprem bölgesinde çalışmalara katıldı.
Eyüpsultan Belediyesi, deprem bölgesine bugüne kadar afetzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 33 yardım tırı gönderdi. Ayrıca deprem bölgesinden Eyüpsultan'a gelerek burada ikamet eden yakınlarının yanına yerleşen 78 aileye de giyim, gıda ve temizlik malzemesiyle destek olundu.
Ümraniye Belediyesi şu ana kadar deprem bölgesine 180 bin erkek, kadın, çocuk, bebek kıyafeti, 65 bin battaniye, 400 uyku tulumu, bin yastık, 30 bin hijyen seti, 54 bin gıda kolisi, 8 bin ısıtıcı ve 7 bin içecek ulaştırdı.
Avcılar Belediyesi, Hatay'da lojistik merkezi kurdu. Deprem bölgesine yardım tırları, enkaz çalışmaları için iş makineleri, kamyonlar, vinçler gönderildi.
Avcılar Belediyesi Lojistik Merkezi'nde toplanan yardımlar afet bölgesine ulaştırılırken 5 bölgede kurulan aşevlerinde 3 öğün sıcak yemek dağıtılıyor.
Ataşehir Belediyesi Antakya'da aşevi kurdu
Ataşehir Belediyesi, deprem bölgesine 80 tır yardım gönderirken Antakya'da aşevi kurdu. Aşevinde her gün yaklaşık 2 bin depremzedeye yemek çıkıyor. Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta da kurulacak aşevlerinde toplam 10 bin afetzedeye sıcak yemek hizmeti sunulacak.
Maltepe Belediyesi, yardım malzemelerinin bulunduğu 67 tırı bölgeye gönderirken afet bölgesinden getirilen 100 aileye de gıda, giyecek ve mobilya desteği sağladı.
Beylikdüzü Belediyesi, temin edilen 39 motosikleti Hatay'a sevk ederek ulaşılamayan alanlara gıda ve hijyen malzemeleri gönderdi. Belediye, Beylikdüzü Kaymakamlığıyla Hatay'da çadır kent kurdu.
Büyükçekmece Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarda 14 kişiyi enkaz altından kurtardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.