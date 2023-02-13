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Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Dünya, Asrın felaketi

İspanyol arama kurtarma ekibinden Türk halkının dayanışmasına övgü

Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarına yardım eden ve ülkelerine dönmeye başlayan İspanyol ekipleri, Türk halkından olağanüstü bir dayanışma gördüklerini belirtti.

Şenhan Bolelli   | 13.02.2023
İspanyol arama kurtarma ekibinden Türk halkının dayanışmasına övgü Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

Madrid

Deprem bölgesine ilk ulaşan yabancı ekiplerden biri olan İspanyol sivil toplum kuruluşlarından (STK) üç ekip ülkelerine döndü.

Madrid'de Adolfo Suarez Barajas Havalimanı'ndan çıkışta alkışlarla karşılanan kurtarma ekipleri duygulu anlar yaşadı.

Sınır Tanımayan İtfaiyeciler (Bomberos sin Fronteras) ekibinden Cinthia Morales, AA muhabirine, "İyi bir iş çıkardığımız için memnun bir şekilde dönüyoruz. Çok zordu ve gücümüzün el verdiği ölçüde, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Türk yetkililerle ve gönüllülerle çok iyi bir şekilde, koordineli çalıştık. Tüm Türk halkından sevgi gördük ve bize sevgi dolu duygularını hep hissettirdiler. Gerçekten her türlü çabayı gösterdik. Bu yüzden vicdanımız rahat şekilde dönüyoruz." dedi.

Türkiye'deki çalışmaları sırasında çok zorlu anlarda yaşadıklarını aktaran Morales, "Enkaz altından birini çıkardığımızda sağlık durumunun kötüye gittiğini gördük. İşte o anlar çok zordu. Hayatından endişe ediyorduk ama ekibimizin ve sağlık görevlilerinin müdahalesiyle onu hayata döndürdük. O anlar gerçekten çok zorluydu." şeklinde konuştu.

İstanbul-Madrid seferi sırasında Türk Hava Yollarının pilot ve uçuş ekibinin üniformalarındaki bröveleri çıkartarak, bir koltuk yastığına taktıktan sonra isimleri ve imzalarıyla kendilerine hediye ettiğini anlatan Morales, "Gördüğümüz sevgi, dayanışma inanılmazdı. Çok çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibin diğer üyelerinden Florentino Luque de "Tamamen memnuniyet verici bir tecrübe yaşadık. Elimizden gelen tüm çabayı göstermek bizim için çok önemliydi. Enkaz altındaki bir kişinin yerinin belirlenmesine ve çıkarılmasına yardımcı olduk. Hastaneyle de görüştük ve sağlık durumunun iyi olduğu haberini aldık. Bu bize yeter." açıklamasında bulundu.

"Türklerin, bizimle olağanüstü bir dayanışma gösterdiklerini söylememiz gerek." diyen Luque, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk andan itibaren bize karşı çok büyük bir sevgileri vardı. Çok iyi davrandılar. Her şeyimizi kolaylaştırdılar, yardımcı oldular. Türk halkıyla yaşadığımız tecrübe bizim için olağanüstüydü. Her anımızda yanımızda olup bize yardım etmeye gayret gösterdiler."

Kurtarma ekibindeki Jose Gregorio Martin de "Saatler süren bir çalışmadan sonra enkaz altında birini kurtarmak inanılmaz bir mutluluk veriyor. Sözlerle tarif edilemeyecek bir memnuniyet." şeklinde duygularını dile getirdi.

Havalimanında Türkiye ve İspanya bayraklarıyla fotoğraf çektiren İspanyol arama kurtarma ekipleri, köpeklerin ve malzemelerin taşınmasındaki desteklerinden, ücretsiz ulaşımın sağlanmasından ve kendilerine karşı gösterdikleri ilgiden dolayı Türk Hava Yolları ve Pegasus görevlilerine teşekkür etti.

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