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Gündem, Asrın felaketi

İskenderun'da bazı zincir marketler hizmet vermeye başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zincir marketlerden bazıları hizmet vermeye başladı.

İbrahim Halil Aktürk   | 14.02.2023
İskenderun'da bazı zincir marketler hizmet vermeye başladı

Hatay

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin üzerinden 9 gün geçti.

Afetten en çok etkilenen illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinin bazı bölgelerinde risk taşımayan binaların altında bulunan zincir marketler açıldı.

Alışveriş yapan depremzedeler, bölgede bir an önce hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.

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