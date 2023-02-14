İskenderun'da bazı zincir marketler hizmet vermeye başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde zincir marketlerden bazıları hizmet vermeye başladı.
Hatay
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin üzerinden 9 gün geçti.
Afetten en çok etkilenen illerden Hatay'ın İskenderun ilçesinin bazı bölgelerinde risk taşımayan binaların altında bulunan zincir marketler açıldı.
Alışveriş yapan depremzedeler, bölgede bir an önce hayatın normale dönmesi temennisinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.