Dolar
39.87
Euro
46.96
Altın
3,337.20
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,275.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kısmen kontrol altına alınan yangında görevli orman ekipleri, "yeşil vatan" için gece gündüz demeden amansız bir mücadele veriyor.

Lale Köklü Karagöz, Ali Kemal Zerenli, Muzaffer Çağlıyaner  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor Fotoğraf: Ali Kemal Zerenli/AA

Hatay

Kırmızıburun mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

Yoğun çabalarla kısmen kontrol altına alınan yangın bölgesinde görevli "alev savaşçıları", dünden bu yana yangını söndürme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Gece gündüz görev yaparak alevleri söndürmek için mücadele eden ekipler, kimi zaman ateşin içinde kalarak ölümle burun buruna geliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"İki dakika arayla yanmaktan kurtulduk"

Adana'daki Karaisalı Orman İşletme Şefliğinde görevli 57 yaşındaki Metin Şan, AA muhabirine, görevli geldikleri Hatay'da yangının söndürülmesi için canla başla mücadele ettiklerini söyledi.

Yangın bölgesine ulaştıklarında alevlerin yola kadar geldiğini belirten Şan, "İnanın iki dakika arayla yanmaktan kurtulduk. Görevimiz zorlu ancak yapacak bir şey yok, bu milli bir servet, vatanımız, milletimiz, çocuklarımız, geleceğimiz ve doğanın yeşil kalması için gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Şan, 3 çocuk babası olduğunu anlatarak, evlatlarını yaptığı işle büyütüp okuttuğunu ifade etti.

Yaklaşık 35 yıldır orman teşkilatının içinde onurla görev aldığını vurgulayan Şan, "Emekliliğim gelmiş ama çalışmayı düşünüyorum çünkü işimi severek yapıyorum. Vatanım, milletim, kendim ve çocuklarım için çalışacağım." dedi.

"İnsanlarımızın duyarlı olmasını, dikkat etmelerini istiyorum"

Orman işçisi iki çocuk babası 37 yaşındaki Mehmet Köylü de yangının tamamen kontrol altına alınması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti.

Son 4 gündür sürekli yangınlara gittiğini aktaran Köylü, "4 gündür sürekli ihbar geliyor. Yeşillik bizim vatanımız, toprağımız bunlara sahip çıkmamız lazım. Biz elimizden geleni yapıyoruz. İşimi severek yapıyorum, yeşilin de yok olmasını istemiyorum, insanlarımızın duyarlı olmasını, dikkat etmelerini istiyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor
Bakan Kurum'dan orman yangınlarındaki hasar tespit çalışmalarıyla ilgili açıklama
Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025'te "çatışma sonrası ekonomi" ele alındı
İzmir'de önceden otlardan temizlenen bahçe yangından etkilenmedi
Bakan Yerlikaya, 3 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi

Benzer haberler

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor

"Alev savaşçıları"nın Hatay'daki zorlu mesaisi aralıksız sürüyor

İzmir'de önceden otlardan temizlenen bahçe yangından etkilenmedi

İzmir'de esnaf ekmek teknelerini alevlerden korumak için sabahladı

Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Hataylı depremzede babaanne ile otizmli Halil birbirlerine "güç" veriyor

Hataylı depremzede babaanne ile otizmli Halil birbirlerine "güç" veriyor

Yangında evini ve ahırını kaybetti, alevlerden kurtulan 4 ineği tesellisi oldu

Yangında evini ve ahırını kaybetti, alevlerden kurtulan 4 ineği tesellisi oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet