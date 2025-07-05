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Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde arazide çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Salim Taş  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Hatay'da 600 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Fotoğraf: Hatay Valiliği

Hatay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Kıyıgören Mahallesi Suriye sınırına yakın bir arazide uyuşturucu saklandığını tespit etti.

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Ekipler, bölgedeki bir tarlada çuvallar içerisinde 600 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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