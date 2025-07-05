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İzmir'de esnaf ekmek teknelerini alevlerden korumak için sabahladı

İzmir'in Buca ilçesinde sanayi sitesi esnafı rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangınının iş yerlerine sıçramaması için sabaha kadar mücadele etti.

Günay Pabuşçu  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
İzmir'de esnaf ekmek teknelerini alevlerden korumak için sabahladı Fotoğraf: Hakan Akgün/AA

İzmir

Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda önceki gün çıkan ve Menderes ilçesine kadar ilerleyen yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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Yangının yaklaşık 1200 dükkanın yer aldığı, 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan ve mobilya imalatının yoğun olduğu Kısıkköy Mobilyacılar Sitesi'ne yaklaşması üzerine esnaf, orman işçileriyle gece boyu alevlere karşı mücadele etti.

Hem kendi getirdikleri tankerlerle hem de köylülerin traktörlerle taşıdıkları suyla iş yerlerini sulayan esnaf, kıvılcımların dükkanlarına sıçraması ihtimaline karşı ekiplerle sabahladı.

Esnaf, yangının kontrol altına alınmasıyla rahat nefes aldı.

"Doğamız, canlılarımız zarar gördü"

Esnaf Hasan Hüseyin Koyun, AA muhabirine, yangını söndüren ekiplere teşekkür ederek "Burada tam anlamıyla bir cehennem yaşandı. Benzin istasyonu ve ekmek teknemize yangının sıçramaması için hep birlikte büyük mücadele verdik. İnsanların tüyleri diken diken oldu. Tankercilerden, itfaiye ve polis ekiplerinden Allah razı olsun." dedi.

Mobilya sektöründe hizmet veren Serkan Barlas da küçük bir kıvılcımın hızla büyüyerek tüm bölgeyi sardığına dikkati çekti.

Sabahın ilk ışıklarına kadar alevlerle mücadele ettiklerini belirten Barlas, "Doğamız, canlılarımız zarar gördü. Esnaf olarak marketlerden su, yiyecek temin edip ekiplerle çalıştık. Rüzgar yönü biraz farklı olsaydı, burası tamamen yok olurdu." ifadelerini kullandı.

Mobilya sektöründe çalışan Recep Altınışık ise alevlerin tehlikeli biçimde sanayi sitesine yaklaşması üzerine korktuklarını anlattı.

Rüzgarla birlikte ormandan fırlayan kozalakların el bombası gibi etrafa saçıldığını vurgulayan Altınışık, şunları kaydetti:

"Onlarca esnafla birlikte siteye kıvılcım sıçramasın diye binaları suladık, dükkanları kontrol ettik. Köylerden gelen traktörler ve belediye ekipleriyle soğutma çalışmaları yaptık. Bazı dükkanlar ciddi risk atlattı. Saatlerce uyumadan mücadele verdik. Canlarımız, ciğerlerimiz yandı."

İç mimar Mehmet Ali Gayretli de gece saatlerine kadar alanda olduğunu, bölgedeki araçları kaldırarak ekiplere yardım ettiklerini söyledi.

Yangın

Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etmiş, yangın nedeniyle kapanan İzmir-Aydın Otoyolu, daha sonra trafiğe açılmıştı.

Yangına, Zafer Mahallesi Olduruk mevkisinde yapımı devam eden inşaatta kullanılacak demirlerin spiral makinesiyle kesilmesi sonucu çıkan kıvılcımların neden olduğu gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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