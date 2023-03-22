Dolar
19.04
Euro
20.51
Altın
1,936.41
ETH/USDT
1,794.60
BTC/USDT
28,190.00
BIST 100
4,912.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı.

Emre Ayvaz, Ömer Ürer  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Hatay

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ilçede ekiplerce yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 1036 yıkık, acil yıkılacak 566, ağır hasarlı 2 bin 675 ve orta hasarlı 632 bina belirlendi.

Depremlerde yıkılan ya da hasarlı olduğu için yıkımı gerçekleştirilen binaların enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 100 araç ve makinenin görev yaptığı çalışmalarda, yıkık 135 ve acil yıkılan 56 olmak üzere 191 binanın enkazı kaldırıldı.

Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin devam ettiği cadde ve sokaklarda, kolluk kuvvetleri güvenlik önlemi alıp yolları trafiğe kapatıyor.

Akbez Mahallesi'nde belirlenen alana getirilen molozlar iş makineleriyle bölgeye seriliyor.

Depremzedeler için 2 bin 500 konteyner kurulacak

Afetin ardından 2 bin vatandaş, ilçede kurulan 3 çadır kente yerleştirildi. Kurulumu devam eden 4 çadır kentin tamamlanmasının ardından depremzedeler bu alanlara yerleştirilecek.

Öte yandan ilçe merkezinde 3, Aktepe, Akbez, Söğüt ve Çay mahallelerinde birer konteyner kent kurulum çalışmaları da devam ediyor. Altyapı ve kurulum çalışmalarının ardından depremzede vatandaşlar, konteyner kentlere geçecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, kapatma davasında HDP'nin sözlü savunmanın seçim sonuna bırakılması talebini reddetti
THY'nin yarınki Marsilya seferi grev nedeniyle iptal edildi
Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı
TCDD, deprem bölgesinin ihtiyaçları için seferlerini sürdürüyor
İstanbul'da firari FETÖ üyelerine yönelik operasyonda 21 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde 191 binanın enkazı kaldırıldı

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 16 mahallede sürecek

Hatay'da yıkılan Rönesans Sitesi'nin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü

Kahramanmaraş’ta enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürdü
Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor

Hatay'da yardım ekiplerinin çadırlara yazdığı notlar depremzedelere moral oluyor
Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor

Hatay'da evi ağır hasar alan 70 yaşındaki adam, hasta eşine barakada bakıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet