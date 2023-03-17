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İstanbul Bahçelievler’de bir bina yıkım esnasında çöktü.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi de depremlerde zarar gördü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler, Hatay'ın Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde yer alan Meryem Ana Kilisesi'nin bir bölümünün yıkılmasına neden oldu.

Orhan Onur Gemici  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Hatay'daki Meryem Ana Kilisesi de depremlerde zarar gördü Fotoğraf: Mehmet Kaman/AA

Hatay

Kentin önemli kültür varlıklarından olan Rum Ortodoks cemaatine ait kilise depremlerde aldığı hasar dolayısıyla kapatıldı.

Yapılış tarihi net olarak bilinmeyen kilisenin 1872 yılında meydana gelen Amik Depremi'nde zarar gördüğü ve sonrasında tamir edildiği belirtiliyor.

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Dr. Dimyan Emektaş, AA muhabirine, büyük bir afetin yaşandığını, depremlerde cemaatlerinden de 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Samandağ'da Rum Ortodoks topluluğuna ait Aziz İlyas ve Meryem Ana kiliseleri bulunduğunu belirten Emektaş, Kültür ve Turizm Bakanlığının tescilli kültür varlığı envanterine kayıtlı iki kilisenin de depremlerde zarar gördüğünü dile getirdi.

Emektaş, özellikle Meryem Ana Kilisesi'nin hem ön tarafında ciddi hasar gördüğünü hem de içerideki bütün kolonlarında dökülmeler olduğunu aktararak "Aziz İlyas Kilisemizde ise dışarıdan pek fazla bir hasar yok ama içeride tamamen kolonlar döküldü. Kültür varlıkları envanterine kayıtlı oldukları için Kültür ve Turizm Bakanı'mızla görüşme yaptık. Projesini hazırlayıp rölövesini çıkardıktan sonra inşallah en kısa sürede restore edilecek." ifadesini kullandı.

Emektaş, kilisenin ön duvarının çökmesi sonucu, yandaki mezarlıkta bulunan 10 mezarın da zarar gördüğünü, bu kabirlerin de onarımdan geçirileceğini sözlerine ekledi.

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