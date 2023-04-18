Dolar
19.40
Euro
21.25
Altın
1,998.16
ETH/USDT
2,109.60
BTC/USDT
30,318.00
BIST 100
5,033.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trabzon 2028 Vizyon Toplantısı”nda konuşuyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor.
logo
Spor, Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Hatay'ın Belen ilçesinde depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kurulduğunu duyurdu.

Emre Doğan  | 18.04.2023 - Güncelleme : 18.04.2023
Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Polimeks Holding, Basketbol için Destek ve Eğitim Vakfı (BİDEV) ve Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğiyle kurulan "Basketköy", Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) teslim edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonunun sponsorlarından Türkiye Sigorta ile ING Türkiye'nin yanı sıra FIBA da konteyner kent ve basketbol sahasının inşası için katkılarda bulundu. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynadığı Letonya ve Belçika müsabakalarının bilet gelirleri de bu projeye aktarıldı.

"Basketköy" hakkında

Hatay'ın Belen ilçesinde hayata geçirilen "Basketköy", 11 bin 397 metrekare arazi üzerinde tefrişatlı ve eşyalı konteynerlerden oluşuyor.

Bu projede; 100 adet yaşam konteyneri (2 oda, mutfak, banyo), 1 adet endüstriyel mutfak konteyneri (tüm tefrişleri dahil), 1 adet çamaşırhane ve ütü alanına sahip konteyner, 1 adet revir konteyneri, 1 adet eğitim konteyneri, 1 adet mescit konteyneri, 1 adet basketbol sahası, rekreasyon ve çocuk oyun alanları, 1 adet eğitim çadırı, 1 adet depo çadırı ve 1 adet içi boş olarak genel ihtiyaçlar için ayrılmış çadır bulunuyor.

"Basketköy"de barınma ihtiyacının yanı sıra psikolog, doktor ve eğitimcilerle depremzedeler için rehabilitasyon çalışmaları geliştirilecek ve çocuklar ile gençler için oluşturulacak alanlarda, sosyal ve sportif organizasyonlar yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarayburnu Limanı'nda demirleyen TCG Anadolu gemisini öğrenciler ziyaret etti
Selimiye Camisi Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor
Milli Savunma Bakanı Akar: Mehmetçik, teröristlerin Zap'taki mağarasına girdi
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı
Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

Hatay'da deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanında uğur böceği yoğunluğu

Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu

Hatay'da depremzedeler için 100 konteynerlik basketbol köyü kuruldu
Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Belen'de ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu

Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet