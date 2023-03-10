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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da depremzede çocuklar "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Mehmet Bayrak  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Hatay'da depremzede çocuklar "Karagöz ve Hacivat" gösterisiyle eğlendi

Hatay

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) ekibi, Hatay'da çadır kentte kalan çocuklar için gösteri yaptı.

KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, Karagöz oynatıcısı (hayali) Nevzat Çiftçi ve asistan Emir Kaçar, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki etkinliklerin ardından Yeni Hatay Stadyumu'ndaki çadır kenti ziyaret etti.

Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan ekip, kendilerini izleyenlere kukla oyunları hakkında bilgi verdi.

Çocuklar, gösteriyi ilgiyle izledi.

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