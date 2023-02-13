Dolar
18.84
Euro
20.18
Altın
1,856.13
ETH/USDT
1,487.50
BTC/USDT
21,665.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı. -VTR-
logo
Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremin 182'nci saatinde 12 yaşında bir çocuk enkazdan kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Aykut Karadağ   | 13.02.2023
Hatay'da depremin 182'nci saatinde 12 yaşında bir çocuk enkazdan kurtarıldı Fotoğraf: Fatih Çapkın - AA

Hatay

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Akevler Sokak'ta, depremde yıkılan bir apartmanın enkazında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler bir kişinin olduğu belirlendi.

İsminin Kaan olduğu öğrenilen 12 yaşındaki çocuk, depremin 182'nci saatinde binanın enkazından kurtarıldı.

Çocuk, kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin 97 şüpheli tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı
İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı
Pegasus deprem bölgesinden 61 bin 431 vatandaşı tahliye etti

Benzer haberler

Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin 97 şüpheli tutuklandı

Deprem bölgesinde gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin 97 şüpheli tutuklandı

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda 8 şüpheli tutuklandı

İHH deprem bölgesinde 1 milyondan fazla sıcak yemek dağıttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 13 ilde hasar tespit çalışması yaptı

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı

Kazakistan’da Türkiye’deki depremzedeler için toplanan yardım 2,8 milyon doları aştı
İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı

İran, Adıyaman'da kurduğu sahra hastanesinde depremzedelere hizmet vermeye başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet