Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Antalya'da tutuklandı
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.
Antalya
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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