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Hatay’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Madenoğlu Apartmanı enkazında kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Antalya'da tutuklandı

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'da tutuklandı.

Gülsem Adam, Fatih Hepokur   | 13.02.2023
Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Antalya'da tutuklandı

Antalya

Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan, gözaltına alındığı Antalya'nın Manavgat ilçesinde tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay'da yaptığı apartman yıkılan Cihan'ın depremzedelerle Manavgat'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ailesiyle Manavgat'taki bir otele yerleştiği tespit edilen müteahhit gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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