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Gündem, Asrın felaketi

Güneydoğu'nun "Boğaz Köprüsü" depremlerde zarar görmedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun 3. asma köprüsü olarak 2015'te hizmete giren Şanlıurfa-Adıyaman arasındaki Nissibi Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli depremleri hasarsız atlattı.

Mesut Varol, Özkan Bilgin  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Güneydoğu'nun "Boğaz Köprüsü" depremlerde zarar görmedi Fotoğraf: Özkan Bilgin/AA

Adıyaman

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan Nissibi Köprüsü, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hasar görmedi.

Atatürk Barajı'nda su toplanmaya başlanmasının ardından Adıyaman-Şanlıurfa-Siverek-Diyarbakır kara yolunda ulaşımı sağlayan mevcut köprünün su altında kalması üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan Nissibi Köprüsü, 2015 yılından bu yana hizmet veriyor.

Toplam uzunluğu 610 metre, orta açıklığı 400 metre olan köprü üzerindeki 4 şeritli yol, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye giden arama kurtarma ekipleri ve yardım araçlarının ulaşımında da hayati rol üstlendi.

AA ekibinin görüntülediği köprünün depremleri hasarsız atlattığı görüldü.

"Yardımlar bu köprüden deprem bölgesine ulaştı"

Adıyamanlı minibüs sürücüsü Mahmut Yetiş, AA muhabirine, Nissibi Köprüsü'nün bölgenin can damarı konumunda olduğunu söyledi.

Köprünün depremlere rağmen sapasağlam ayakta kalmasının sevindirici olduğunu anlatan Yetiş, şunları kaydetti:

"Doğu bölgesinden gelen bütün yardımlar bu güzergahtan geçti. Memleket adına seviniyoruz. Adıyaman'a bu güzergahtan giden yardımlar ulaştı. Köprünün ne kadar önemli olduğu bu depremde kanıtlandı."

"Doğu'ya açılan kapımız konumunda"

Köprüyü kullananlardan Yavuz Karakaş da köprüyü sıklıkla kullandıklarını belirterek, "Bu süreçte çok faydalı oldu. Depremlerde zarar görmemesi tüm sürücüler için sevindirici. Depremde bu köprüler olmasaydı yardımların kente ulaşması zor olurdu. Doğuya açılan kapımız konumunda. Bizim Boğaz Köprümüz." dedi.

Sürücü Hakan Rıfatoğlu da "Diyarbakır'dan Adıyaman'a gelirken bu köprüyü kullanıyoruz. Yıllardır bu güzergahı aktif olarak kullanıyorum. Depremlerde en çok bu güzergah kullanıldı. Çok yoğunluk vardı, hasar görmemesi bu açıdan herkesi mutlu etti." diye konuştu.

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