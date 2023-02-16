Gazzeli çocuklardan Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dayanışma gösterisi
Gazze'deki Filistinli çocuklar ve aileleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Türkiye ve Suriye'deki afetzedelerle dayanışma gösterisi düzenledi.
Gazze
Filistin Vakıflar Bakanlığı'na bağlı Genel Zekat İdaresince, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze'deki şubesinin önünde düzenlenen gösteriye onlarca çocuk katıldı.
Filistinli çocuklar, üzerinde Türkçe "Türkiye ve Filistin halkı tek kan tek din", "Siz bizim kalbimizde gönlümüzdesiniz", "Türkiye eskisinden daha güçlü ve daha güzel olacak" mesajlarının yazılı olduğu pankartlar taşıdı.
Gösteriye katılan çocuklardan biri, kumbarasında biriktirdiği parayı, İHH'ya teslim ederek depremzede çocuklara bağışladı.
"Gazze'den sevgi ve destek mesajı gönderiyoruz"
Gösteriye katılan çocuklardan Abdurrahman Ahmed, "Bugün, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin yol açtığı yıkımlarda yaralanan çocuklarla dayanışmak için buradayız." dedi.
Ahmed, "(Türkiye ve Suriye'deki) İki halka da kalbimizin sizinle olduğunu söylüyoruz ve onlara Gazze'den sevgi ve destek mesajı gönderiyoruz." şeklinde konuştu.
Dayanışma gösterisini düzenleyenlerden İnşirah Bedvan da, "Bu etkinlik, Filistinlileri içinde bulundukları tüm kritik durumlarda yalnız bırakmayan Türk devleti ile dayanışmamızın göstergesidir." diye konuştu.
Türkiye ile dayanışma vurgusu yapan Bedvan, "Depremden etkilenenlere desteğimiz ve yaralılara şifa dileklerimizin yanı sıra ülkenin ve insanlarının her türlü zarardan korunması için sürekli dua etmek suretiyle Türkiye'ye sesimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.
Gazze'den Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklar için hediye kampanyası
Kampanya, sivil toplum kuruluşu Emel Yetimler Derneği tarafından pazar günü Türkiye ve Suriye'yle dayanışma amacıyla başlattığı "Tek Vücut" girişimi bağlamında düzenleniyor.
Dernek yetkilileri, çocuklara hediye kampanyasının, özel şirketlerin yanı sıra Filistinli yetimler tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.
Kampanya çalışmalarına katılan çocuklar, Türkiye ve Suriye'deki yaşıtları için toplanan hediyeleri renkli hediye kağıtlarıyla kaplıyor, paketin üzerine "Gazzeli çocuklardan Türk çocuklara" yazılı renkli etiketi yapıştırıyor.
Yıllardır maruz kaldıkları abluka nedeniyle zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Gazzeliler, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için destek gösterileri, dayanışma faaliyetleri düzenleseler de ilk kez yardım toplamak için bir etkinliğin yapıldığını ifade ediyor.
Fotoğraf: Ali Jadallah/AA
Güzel bir dayanışma etkinliği
Derneğin yönetici direktörü İyad el-Mısri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampanya, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen çocukları desteklemek için ayni ve mali yardım toplamayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında toplanan meblağ, çocuklara hediye almak için kullanılacak." dedi.
Kampanyanın bir ay devam edeceğini aktaran Mısri, hediyelerin Türkiye ve Suriye'ye Türk Kızılay ile koordineli şekilde gönderileceğini belirtti.
Mısri, hediye kampanyasının depremden etkilenen iki halkla Filistin halkının dayanışmasını ve duygularını ifade etmek için Emel Yetimler Derneği tarafından başlatılan "Tek Vücut" kampanyasının bir parçası olduğunu dile getirdi.
"Bu kampanyanın, Türk ve Suriye halkları için bir çeşit vefa niteliği taşıdığını" belirten Mısri, "Bu, Gazze'ye yönelik askeri saldırılar sırasında her zaman Filistinlilere destek olan Türk halkı için güzel bir karşılık. Türk halkının bu yardımlarının Filistinli çocukların yüzlerinde bir tebessüm oluşmasında rolleri oldu." diye konuştu.
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'deki afetzede çocuklarla dayanışma içinde
Filistin halkının Gazze'ye yönelik saldırılar sırasında kaybın ve yıkımın ıstırabını çektiğini anımsatan Mısri, söz konusu kampanyanın da halkların "yaşadığı acı ve ıstırabın birlikteliğinden" kaynaklandığını söyledi.
Mısri, bu hediyelerin basit bir bağış olduğunu, Gazze'deki Filistinlilerin mütevazi imkanları dahilinde gerçekleştiğini ancak sembolik bir değeri olduğunu ifade etti.
Filistinli yetim çocuklardan Takva Ebu Asi (14), Türkiye ve Suriye'de çocukların yaşadığı bu felaketten dolayı derin üzüntü duyduklarını söyledi.
Ebu Asi, Filistinliler olarak göç etmenin ve evlerini kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini ve bu acıları İsrail saldırıları nedeniyle kendilerinin de yaşadığını ifade ederek, depremlerden zarar gören çocuklara gönderdikleri oyuncaklarla onlara destek olmak istediklerini kaydetti.
"Bu bizim Türkiye'ye vefa borcumuzdur"
Filistinli Rua Yasin de (13) Türkiye ve Suriye'deki depremzede çocuklara gönderdikleri bu oyuncaklarla, 'acınızı hissediyoruz ve biz sizin yanınızdayız' mesajını verdiklerini belirtti.
Yasin, hediyelerin "ne kadar küçük olursa olsun sembolik bir değeri olduğunu ve Gazzeli çocukların Türkiye ve Suriyeli çocuklarla dayanışmasını ifade ettiğini" açıkladı.
Yasin, depremlerde hayatını kaybeden çocuklara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Derneğin Yönetim Kurulu üyesi Necla el-Galayeyni de yetim annelerinin de depremzede çocuklar için çok sayıda bağış yaptığını söyledi.
Galeyeyni, annelerin hediyeler, oyuncaklar ve kışlık giysiler bağışladığını belirterek, "Bu anneler, depremzede annelerle sebepleri farklı olsa da aynı acıları yaşamış anneler. Türkiye, daima Filistinli kadınlara ve yetim çocuklara destek oldu. Bu bizim Türkiye'ye vefa borcumuzdur." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.