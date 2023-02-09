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Dünya, Asrın felaketi

Gazze, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'de depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Türkiye ve Suriye'de depremde hayatını kaybedenler için yarın Gazze Şeridi, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'de gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Mahmut Geldi, Çağrı Koşak   | 09.02.2023
Gazze, Ürdün, Lübnan ve Bahreyn'de depremde ölenler için gıyabi cenaze namazı kılınacak Fotoğraf: Emin Tezerdi/AA

Kudüs

İsrail ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşanan can kayıpları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsında Türkiye devletine ve Türk halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'deki depremlerde yaşamını yitirenler için yarın gıyabi cenaze namazı kılınacağı bildirildi.

Camilerde "Türkiye ve Suriye'nin her türlü felaketten korunması" için dua edileceği belirtilen açıklamada, cuma hutbelerinde de "Müslümanların kardeş ve tek vücut olduğu dolayısıyla Türkiye ile Suriye'de deprem felaketi nedeniyle zor durumda bulunanların yardımına koşulması" konusunun vurgulanacağı aktarıldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’da da yarın Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılınması bekleniyor.

Ürdün Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayiye, bir genelge yayımlayarak, ülkedeki tüm camilerde yarın cuma namazı sonrası Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılınması kararı alındığını duyurdu.

Lübnan Müftüsü Abdullatif Deryan, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Sünnilerin dini merci olan Fetva Kurulu olarak Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle yaşamını yitirenler için üzüntülerini belirtti. Türkiye ve Suriye ile dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Deryan, Fetva Kuruluna bağlı Lübnan'daki camilerde yarın cuma namazından sonra depremlerde yaşamını yitirenler için gıyabi cenaze namazı kılınması çağrısında bulundu.

Bahreyn resmi haber ajansı BNA'ya göre, Kral Hamed bin İsa Al Halife'nin talimatları doğrultusunda Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için yarın ülkedeki tüm camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid de depremler nedeniyle dost ve kardeş ülkeler Türkiye ile Suriye'de yaşamını yitirenler için yarın ülke genelindeki camilerde gıyabi cenaze namazı kılınması talimatı vermişti.

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