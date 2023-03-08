Dolar
18.94
Euro
19.96
Altın
1,812.82
ETH/USDT
1,551.80
BTC/USDT
22,006.00
BIST 100
5,377.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Malatya’da ağır hasarlı bir binada görüntüleme yapıldığı sırada çökme meydana geldi Malatya’da ağır hasarlı bir binada görüntüleme yapıldığı sırada çökme meydana geldi
logo
Spor, Asrın felaketi

Galatasaray, özel koleksiyon parçalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

Galatasaray Kulübü, afet bölgesine destek amacıyla tümüyle bağışçıların katkılarıyla oluşturulan özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı bir açık artırma düzenleyeceğini duyurdu.

Süha Gür  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Galatasaray, özel koleksiyon parçalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Ülkemizin zor günlerinde karanlığa ışık, çaresizliğe umut olma sorumluluğumuz Galatasaray'ımızın şanlı tarihinin bize ödevidir. Ülkece yaşadığımız büyük deprem felaketinin yaralarını sarmak için Galatasaray Kulübü olarak üzerimize düşen görevi ilk günden bu yana kesintisiz bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Nef Stadı'ndaki müze noktasına teslim edilen maddi manevi değeri bulunan eşyaların düzenlenecek müzayede ile maddi desteğe dönüşeceği vurgulanarak, şunlar aktarıldı:

"Bu anlamlı gecede afet bölgesindeki konteyner ve kalıcı konut ihtiyacını karşılamak amacıyla tümüyle bağışçıların katkılarıyla oluşturulan birbirinden özel koleksiyon parçalarının sergilenip yeni sahiplerini bulacağı bir açık artırma düzenliyoruz. Artam Antik Müzayede'nin tecrübesiyle gerçekleştirilecek açık artırmanın tüm gelirini depremin yaralarını sarmak için yaptığımız çalışmalarda kullanacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tunceli'de usta öğreticiler ve kursiyerler depremzedeler için uyku tulumu hazırlıyor
Bakan Karaismailoğlu, deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
Azerbaycanlı arama kurtarma ekiplerinin dönüş yolculuğu sürüyor
Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor
Kahramanmaraş'ta kadın astsubaylardan depremzede kadınlara 8 Mart sürprizi

Benzer haberler

Galatasaray, özel koleksiyon parçalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

Galatasaray, özel koleksiyon parçalarını depremzedeler için açık artırmaya çıkaracak

Galatasaray Kulübü, deprem bölgesine 100. tırı gönderdi

Medipol Başakşehir, Caiçara ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkati çeken isimleri

Spor Toto Süper Lig'de "ara transferin" dikkati çeken isimleri
Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi

Galatasaray hazırlık maçında İstanbulspor'u 6-0 yendi
Bakan Kasapoğlu, Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için Galatasaray Kulübü'ne bağışladı

Bakan Kasapoğlu, Messi'nin imzalı formasını depremzedeler için Galatasaray Kulübü'ne bağışladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet