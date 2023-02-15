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Yaşam, Asrın felaketi

Erzurum'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için mobil tuvalet ve banyo üretiyor

Erzurum'da meslek lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerdeki en büyük ihtiyaçlardan mobil tuvalet ve banyo üretiyor.

Şahap Çakır   | 15.02.2023
Erzurum'da meslek lisesi öğrencileri depremzedeler için mobil tuvalet ve banyo üretiyor Fotoğraf: Şahap Çakır/AA

Erzurum

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması amacıyla Erzurum'da başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Horasan ilçesindeki Şehit Uğur Gülmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleriyle gönüllü olarak bir araya geldikleri okul atölyesinde, mobil tuvalet ve banyo üretimine başladı.

​​​​​​​Okul müdürü Nihat Çetinkaya, AA muhabirine, metal, mobilya, makine bölümlerinin ortak çalışmasıyla seyyar tuvalet ve banyo yapmak için çalıştıklarını, üretimleri atık ve sıfır malzemeleri kullanarak yaptıklarını ifade ederek, "Bu yapımlarda görev alan gönüllü öğretmen ve öğrencilerimizin hepsine teşekkür ediyorum. Bizlere katkı sunan bir öğrencimize harçlık teklif ettik ancak öğrencimiz, tamamen gönüllü geldiğini ve herhangi bir ücret kabul etmeyeceğini söyledi." dedi.

Öğrencilerden Ömer Budak ise deprem bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlarıyla gönüllü çalıştıklarını anlattı.

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