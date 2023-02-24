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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kocaeli Kartepe Arslanbey KYK Öğrenci Yurdu’ndaki depremzedeleri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunuyor
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Yaşam, Asrın felaketi

Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Adıyaman'da depremden 25 saat sonra kardeşiyle birlikte enkazdan çıkarılan 11 yaşındaki Fatma Zehra Delice, tedavi için geldiği Kocaeli'de kendisine umut olan arama kurtarma ekibi tarafından çiçeklerle karşılandı.

Sefa Tetik   | 24.02.2023
Enkazdan 25. saatte çıkarılan kız çocuğunu Kocaeli'de kurtarıcı ağabeyleri çiçeklerle karşıladı

Kocaeli

Ortaokul öğrencisi Delice, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Alitaşı Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nda ailesiyle yakalandı.

Yıkıntıların altında 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Talha ile kurtarılmayı bekleyen Delice, enkazdaki yerlerini tespit eden dayısı Ahmet Çınar'ın su ve yiyecek vermesiyle hayatta kalmayı başardı.

Anne babasını felakette kaybeden Delice'nin yardımına, dayısı Çınar'ın sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren Gölcük Arama Kurtarma Derneği (GESOTİM) ekibi koştu. Ekip, zorlu uğraşlar sonucu iki kardeşi depremin 25. saatinde yıkıntılar arasından kurtardı.

Muhammet Talha'nın tedavisine Ankara'da devam edilirken, hayati riski bulunan Fatma Zehra Diyarbakır'da iki ayağının ampute edilmesinin ardından uçak ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi'ne getirildi.

GESOTİM ekipleri tarafından burada çiçeklerle karşılanan Delice, AA muhabirine, enkazın altında kardeşiyle 25 saat kaldıklarını söyledi.

Dayısının sürekli yanlarında olduğunu anlatan Delice, "Dayım yanımızdaydı, bize su ve yiyecek verdi. Kardeşimle aynı odadaydık. Onunla enkaz altında birlikteydik, konuşabiliyorduk. Daha sonra çok bir şey hatırlayamıyorum." dedi.

"O bize Allah'ın emaneti oldu"

GESOTİM Başkanı Necmi Kocaman, Fatma Zehra'yı yeniden görmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Dayı Çınar'ın yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaştıklarını belirten Kocaman, "Zehra'nın olduğu enkazda çalışmaya başladık. Zehra'nın sesini duyduk, sohbet ettik. Onu hayata döndürebilmek, güzel yüzünü görebilmek çok güzel duygu." diye konuştu.

Kocaman, Fatma Zehra'nın hayatta olmasına çok sevindiklerini vurgulayarak, "Biz bundan sonra onun ağabeyleriyiz, o bize Allah'ın emaneti oldu. Elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

GESOTİM gönüllüsü Bilal Erol da ilk kurtardıkları depremzedenin 11 yaşındaki bu kız çocuğu olduğunu, saatler süren çalışmayla onu ve kardeşini enkaz altından çıkardıklarını ifade etti.

Zehra'yı kurtarırken aklına 5 yaşındaki kızı gelmiş

Arama kurtarma ekibinden Emre Engin de Fatma Zehra'yı enkazdan çıkarttığı sırada 5 yaşındaki kızının aklına geldiğini söyledi.

Engin, şunları kaydetti:

"Araçlarımızı daha park etmeden Zehra'nın bulunduğu enkazla karşılaştık. Dayısı bizden yardım istedi. Zehra sıkışmıştı. Kardeşiyle aynı odadaydı. 2 saatlik uğraşla Zehra'yı ve kardeşini kurtardık. Bu sırada artçılar oluyordu. Zehra, 'bizi bırakmayın' diyordu. Ben o sırada içerdeydim, çıkmak istemedim. Zehra'mızı kurtardık, Kocaeli'ye geldiği için çok mutluyum."


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