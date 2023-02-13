Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz
Emine Erdoğan, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda afetzedelere şifa diledi.
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 13, 2023
Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz. pic.twitter.com/h61d3Tp8Y4
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.