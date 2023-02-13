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Gündem, Asrın felaketi

Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz

Emine Erdoğan, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Hatipoğlu   | 13.02.2023
Emine Erdoğan'dan hastane ziyaretine ilişkin paylaşım: Gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etmesine ilişkin yaptığı paylaşımda afetzedelere şifa diledi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Rabbim, tüm afetzedelerimize şifa versin. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde taşırken, gözyaşlarımızı birlik ve beraberlikle dindireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan paylaşımında hastane ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

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