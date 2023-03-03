Dolar
18.90
Euro
20.05
Altın
1,845.81
ETH/USDT
1,566.50
BTC/USDT
22,346.00
BIST 100
5,212.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 35 kişiden 10'u tutuklandı.

İzzet Mazı, Sinan Doruk   | 03.03.2023
Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

Kahramanmaraş

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında ölüm olayının gerçekleştiği 431 binayla ilgili haklarında gözaltı kararı verilen 139 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı, 22'si yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla 3'ü ise savcılıkça serbest bırakıldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 104 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: Kimliği bilinmeyen 82 çocuğumuz var
Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı
Kağıthane Devlet Hastanesi'nde tahliye çalışmaları devam ediyor
Kilis'te depremde hasar gören minare ve binalar kontrollü yıkılıyor
Dışişleri Sözcüsü Bilgiç'ten Ahmet Tahir'e yönelik saldırının faillerinin tespit edilerek yargılanması çağrısı

Benzer haberler

Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı

Elbistan'da depremde yıkılan binalara ilişkin şu ana kadar 10 kişi tutuklandı

Sanat dünyası depremzedelere destek için bir arada

Depremde tüm camileri zarar gören Ekinözü ilçesinde çadır mescit kuruldu

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı
Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi

Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi
Ambulans sirenleri deprem bölgesindeki doktorları motive etmiş

Ambulans sirenleri deprem bölgesindeki doktorları motive etmiş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet