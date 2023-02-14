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Hatay’ın Antakya ilçesindeki Farklı Yaşam Rende Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin şiddetini ortaya koyan görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.-VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Otobüsle İstanbul Sancaktepe'ye getirilen bir grup depremzede, Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Zafer Arslan   | 14.02.2023
Depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor Fotoğraf: Zafer Arslan - AA

İstanbul

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bir grup afetzede, Sancaktepe'deki Mahmut Celaleddin Ökten Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremde etkilenen illerde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken depremzedeler Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

İstanbul'da da üniversite öğrencilerinin boşalttığı yurtlar, deprem bölgesinden gelenlere tahsis ediliyor.

Büyükçekmece Öğrenci Yurdu'nun ardından afetzedeler, Sancaktepe'deki Mahmut Celalettin Ökten Öğrenci Yurdu'na getirilmeye başlandı.

Otobüsle getirilen bir grup depremzede yurda yerleştirildi.​​​​​​​

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