Dolar
18.84
Euro
20.19
Altın
1,846.76
ETH/USDT
1,538.10
BTC/USDT
21,981.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adıyaman'da Alitaş Mahallesi'ndeki Merve Apartmanı'nın enkazından 207 saat sonra bir çocuk sağ çıkarıldı. - VTR
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzer hastaneye çevrilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a kontrol amaçlı gelen hamile kadın, kız çocuğu dünyaya getirdi.

Sebahatdin Zeyrek, Mahmut Serdar Alakuş   | 14.02.2023
Depremzede kadın yüzer hastane TCG Bayraktar gemisinde doğum yaptı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

Hatay

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yaralarının sarılması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda Hatay'ın Dörtyol ilçesi MMK Metalurji Limanı'nda hasta ve yaralılara hizmet vermek için demirleyen gemiye bugün kontrol amaçlı ve bilgi edinmek için eşi Murat ve 11 yaşındaki oğlu Bayram ile gelen hamile Merve Açıkbaş'ın doğum sürecinin başladığı belirlendi.

TCG Bayraktar'da daha önceden hazırlanan ameliyathaneye alınan Merve Açıkbaş, sezaryenle doğum yaparak kız çocuğunu kucağına aldı.

"Hatice Deniz" ismi verilen bebeğe göbek adı olarak da "Gül Bayraktar" ismi konuldu.​​​​​​​

"Sürpriz oldu bana da"

Baba Murat Açıkbaş, AA muhabirine, bu zor günlerde çocuklarını sağlıklı şekilde kucaklarına aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Doktorların kendileriyle çok ilgilendiğini anlatan Açıkbaş, şunları kaydetti:

"Bizim için bu zor günlerde mutluluk oldu. Sağlıklı bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Antakya merkezdeydik. Köyümüze yerleşmiştik evimiz hasarlı olduğu için. Biz de oradan buraya kontrol diye gelmiştik. Doktorlar hemen acil sezaryene aldılar.

Türkiye'de ve dünyada bir ilkmiş, komutanım öyle söyledi. Depremden etkilendikten sonra Türkiye'de bir ilk olarak savaş gemisinde bir kız çocuğumuz dünyaya geldi. Kucağımıza aldık."

Hatay'dan kendi araçlarıyla gemiye geldiklerini anlatan anne Merve Açıkbaş da doğumun çok iyi geçtiğini belirterek, "Doktor beylere ve herkese çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler. Çok kolay bir ameliyat geçti. Hiç aklıma gelmezdi, sürpriz oldu bana da." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı
Adıyaman'da depremin 207. saatinde bir kişi kurtarıldı
Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
Dışişleri Bakanlığı, 9 bin 46 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Benzer haberler

Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa'da müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da gözaltına alındı

Ukrayna: Türkiye’deki depremde 5 vatandaşımız hayatını kaybetti

Adıyaman'da depremin 207. saatinde bir kişi kurtarıldı

Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti

Kuveytli Bakan May Jasem Al Baghli, deprem bölgesini ziyaret etti
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor

Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
Polonya'nın "stratejik rezervlerinden" Türkiye'ye 3 tırlık yeni destek

Polonya'nın "stratejik rezervlerinden" Türkiye'ye 3 tırlık yeni destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet