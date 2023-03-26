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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı’nda ağır hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 285 bin kişiye psikososyal destek sağlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 285 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verdi.

Tunahan Akgün, Tezcan Ekizler  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 285 bin kişiye psikososyal destek sağlandı Fotoğraf: Mehmet Eser - AA

Kahramanmaraş

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kaybedilen canlar tüm ülkeyi yasa boğdu.

Depremler sonrası acılara derman olmak isteyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, bölgedeki afetzedelerin deprem travmasını atlatması amacıyla çeşitli psikososyal destek çalışmaları yapıyor.

Kahramanmaraş'ta 794 personelle 40 farklı noktada hizmet veren ekipler, deprem korkusunun oluşturduğu olumsuz yaşam koşullarının yarattığı stresle baş etmekte zorlanan bireyler için psikolojik terapi seansları düzenliyor.

Çadır ve konteynerlerde görevli psikologlar eşliğinde çocuklar için oyun terapileri ve grup çalışmaları yapan ekipler, kadın ve erkekler için de çeşitli el işi kursları düzenleyerek bireylerin olumsuz süreci atlatmalarına yardımcı olup sosyalleşmelerini sağlıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AA muhabirine, tüm ülkeyi yasa boğan depremlerin ilk gününden itibaren sahada görev aldıklarını anlattı.

Depremzedelere 40 farklı noktada hizmet verdiklerini ifade eden Kaya, çocuk oyun etkinlik alanlarında afetzede çocukların güzel vakitler geçirdiğini belirtti.

Kaya, bireysel görüşmelerle 33 bin depremzedeyi takip ettiklerini kaydederek, 15 ilden Kahramanmaraş'a gelen destek personelinin de kendilerine yardımcı olduğunu aktardı.

"Tüm vatandaşlarımıza ulaşmak en büyük hedefimiz"

Sadece çadır ve konteyner kentlerde bulunan vatandaşlara değil, evlerinin yanında çadır oluşturan vatandaşlara da hizmet verdiklerini belirten Kaya, şunları söyledi:

"Şu ana kadar Kahramanmaraş'ta 285 bin kişiye psikososyal destek hizmeti verilmiş durumda. Psikososyal destek çalışmaları sürekli devam etmesi gereken bir süreç çünkü ilk 1 ay yas süreci, insanların kendi üzerindeki etkileri hemen belli olmuyor. O yüzden gözlem, takip ve bireysel danışmanlık ön plana çıkıyor. Arkadaşlarımız mesleki yeterlilikleriyle tüm vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Tüm vatandaşlarımıza ulaşmak en büyük hedefimiz. Her bir kitleye ayrı belirlediğimiz hizmet modellerimiz var. Bu hizmet modellerimiz sürekli devam ediyor. Çalışmalarımız, travmatik her bir vatandaşın danışmanlığının ayrı yürütüldüğü bir planlama içerisinde devam ediyor."

Psikososyal destek çalışmalarıyla ilgili herhangi bir zaman veya takvim olmadığını aktaran Kaya, bu hizmeti, depremi yaşayan tüm vatandaşların alabilmesi için sürdüreceklerini kaydetti.

Kaya, deprem bölgesinden ayrılanlara da gittikleri kentlerde psikososyal destek verildiğini sözlerine ekledi.

Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Aydoğdu ise çocuk ve yetişkinlere, afet travmasını atlatmaları için ellerinden gelen desteği sunduklarını vurguladı.

Şu ana kadar 43 bin 500 hane ziyareti yaptıklarını belirten Aydoğdu, şehrin farklı noktalarındaki 40 oyun çadırında da günlük yaklaşık 100 çocuğa dönüşümlü olarak yaş gruplarına göre oyun terapisi uyguladıklarını dile getirdi.

Aydoğdu, yetişkin erkek ve kadınlara da terapi amaçlı el işi atölyelerinde çeşitli hizmetler verdiklerini sözlerine ekledi.

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