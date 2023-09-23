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Gündem, Asrın felaketi

Depremlerde ağır hasar alan İskenderun Otogarı kontrollü şekilde yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Mert Murat Yaşar  | 23.09.2023 - Güncelleme : 23.09.2023
Depremlerde ağır hasar alan İskenderun Otogarı kontrollü şekilde yıkıldı Fotoğraf: Mert Murat Yaşar/AA

Hatay

Bu kapsamda, ağır hasarlı İskenderun Otogarı, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Binadan çıkan molozlar, kamyonlara yüklenerek enkaz döküm alanlarına taşındı.

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