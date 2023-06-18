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Yaşam, Asrın felaketi

Depremin sembol ismi Aleyna’dan Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a veda ziyareti

Kahramanmaraş'ta deprem felaketinin 248. saatinde enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’a veda ziyaretinde bulundu.

Abidin Mutlu Bozdağ  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Depremin sembol ismi Aleyna’dan Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'a veda ziyareti Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

Ankara

Depreme Kayabaşı Mahallesi Atabey Apartmanı'nda yakalanan ve enkazdan 248 saat sonra çıkarılan Aleyna Ölmez, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavi sürecinin ardından sağlığına yeniden kavuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile pek çok ismin tedavi sürecinde ziyaret ettiği Aleyna Ölmez, hastaneden çıktıktan sonra teyzesi Güler Duman ile Keçiören’de yaşamaya başladı.

Depremde annesi, babası ve bir kardeşini kaybeden Ölmez ve teyzesi tekrar Kahramanmaraş'a dönmeye karar verdi.

Ölmez ve teyzesi, Ankara'dan ayrılmadan önce, tedavi sürecinde ve sonrasında hep yanında olan Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar'ı ziyaret etti.

Ölmez, ambulans uçakla Ankara'ya getirildiği ilk andan itibaren tedavi sürecine destek veren tüm Ankara Üniversitesi mensupları ile sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Rektör Ünüvar da enkazdan çıkarıldıktan sonra tüm Türkiye’nin sağlığını merak ettiği ve tedavi sürecini gün gün yakından takip ettiği Aleyna'nın sağlığına kavuştuğunu görmekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Rektör Ünüvar, Aleyna'ya, sağlık ve başarı dolu uzun bir ömür diledi.

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