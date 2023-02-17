Dolar
18.87
Euro
20.08
Altın
1,824.79
ETH/USDT
1,664.60
BTC/USDT
23,770.00
BIST 100
5,060.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’taki Erzurumluoğlu Camii’nde Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılınıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Depremde vefat eden doktor kardeşlerden geriye çektikleri halayın videosu kaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden ikisi doktor, biri tıp fakültesi öğrencisi üç kardeşten geriye, birlikte halay çektikleri video kaldı.

Bilal Kahyaoğlu, İlyas Gün   | 17.02.2023
Depremde vefat eden doktor kardeşlerden geriye çektikleri halayın videosu kaldı

Adıyaman

Adıyaman'da yıkılan Bozbey Apartmanı'nda Zeynel-Nimet Kutlu ile çocukları Dr. Meryem Büşra (27), Dr. Gültekin (26) ve tıp fakültesi öğrencisi Mehmet Metin (20) enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gültekin Kutlu, Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar biriminde, Meryem Büşra Kutlu Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görev yapıyordu. Mehmet Metin Kutlu ise Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiydi.

Kardeşlerin depremden bir süre önce katıldıkları eğlencede çektikleri ve bir akrabaları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen halay, duygu dolu anlar yaşatıyor. Videoda, Meryem Büşra'nın elinde mendille kardeşleriyle halay çektiği görülüyor.

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Dr. Fazıl Kıvanç Aydıner, AA muhabirine, Meryem Büşra Kutlu ile kardeşlerinin yanı sıra acil serviste görev yapan doktor arkadaşları Kader Atalay'ın depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

Üç kardeşi aynı evin içinde kaybettiklerini belirten Aydıner, "Mekanları cennet olsun. Kader Atalay da yeni asistan olmuştu. Meryem Büşra da Kader de yürekleri, kalpleri hassas, hayatları boyunca kimseye kötülük yapmamış ve yapmayacak insanlardı. Yürekleriyle kalpleriyle herkesin sevgisini kazanmış insanlardı. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun." ifadesini kullandı.

Öte yandan baba Zeynel Kutlu'nun Ziraat Bankasında şube müdürü, anne Nimet Kutlu'nun ise öğretmen olduğu ve 2 ay önce kanseri yendiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Adıyaman'da bazı bölgelere yarından itibaren doğal gaz verilmeye başlanacak
Adıyamanlı depremzede hamile kadın Muş'ta bebeğini kucağına aldı
Hatay'daki Ermeni asıllı vatandaşlar, fazla yardımların daha ihtiyaçlı yerlere ulaştırılmasını istiyor
Çinli ve Meksikalı arama kurtarma ekipleri ülkelerine uğurlandı

Benzer haberler

Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı

Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar tırı Hatay'a ulaştı

Adıyamanlı depremzede hamile kadın Muş'ta bebeğini kucağına aldı

Adana'da depremde yıkılan binaların molozları güvenlik kameralarıyla izleniyor

"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek

"Asrın felaketi"ni yaşayan çocuklar için Adana'da psikososyal destek
Antalya'da 115 bin 28 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu

Antalya'da 115 bin 28 depremzedeye sağlık hizmeti sunuldu
Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden depremzedelere kıyafet ve uyku tulumu yardımı

Halk eğitimi merkezi kursiyerlerinden depremzedelere kıyafet ve uyku tulumu yardımı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet