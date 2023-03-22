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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara’da Türkiye Emekliler Derneğini ziyaretinde açıklamalarda bulunuyor.
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Spor, Asrın felaketi

Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın adı kurulacak vakıfta yaşatılacak

Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, "Onun hayır işlerini devam ettirmek için Nilay Aydoğan Vakfı'nı kuruyoruz, resmi işlemleri devam ediyor." dedi.

Orhan Yoldaş  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın adı kurulacak vakıfta yaşatılacak Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın adı kurulacak vakfa verilecek.

Babaannesini ziyaret için geldiği Malatya'da yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybeden milli basketbolcusu Nilay Aydoğan'ın ağabeyi Ömer Berkay Aydoğan, kardeşini kurtarmak için yoğun çaba sarf eden Malatyalı itfaiyecileri ziyaret ederek, teşekkür etti.

Nilay ile babaannesi Hacer'in cansız bedenine itfaiye erlerinin yardımıyla ulaştıklarını hatırlatan Aydoğan, kardeşinin yardımsever olduğunu ve adına vakıf kurmak için girişimde bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Onun hayır işlerini devam ettirmek için Nilay Aydoğan Vakfı'nı kuruyoruz, resmi işlemleri devam ediyor. Vakıf olarak ailesini kaybetmiş çocukları basketbol altyapılarına sokacağız. Çocukları o aile ortamına sokmak ve ihtiyaçlarını karşılamak istiyoruz. Birinci önceliğimiz çocuklar. Lige Nilay'ın adını verdiler, Hidayet Türkoğlu ile tüm federasyona da teşekkür ediyorum."

"Berkay ile enkazda günlerce birlikteydik"

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Katipoğlu da merhum Nilay Aydoğan'ın kent için bir değer olduğunu belirterek, "Berkay ile enkazda günlerce birlikteydik. Arama kurtarma ekibi gibi günlerce bizlerle çalıştı, sabırla yaklaştı. Bina ilk depremde kısa sürede yıkılsa da biz orada son vatandaşımızı çıkarana kadar hassasiyet gösterdik." ifadelerini kaydetti.

Berkay'ın ziyaretinin kendilerini duygulandırdığını dile getiren Katipoğlu, "Tüm arama kurtarma ekipleri ve itfaiye personelimiz adına teşekkür ediyorum. Başınız sağ olsun." dedi.

Bu arada Ömer Berkay Aydoğan, kardeşinin fotoğrafının basılı olduğu tişörtü itfaiye personeline hediye etti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nde forma giyen Nilay Aydoğan'ın adı ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonuna verilmişti.

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