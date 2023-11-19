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Gündem, Asrın felaketi

Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Adıyaman'da, 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'ne ilişkin 11 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, otelin önce konut olarak ruhsatlandırıldığı belirtildi.

Adsız Günebakan, Orhan Pehlül  | 19.11.2023 - Güncelleme : 19.11.2023
Depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Oteli'nde fazladan kat çıkıldığı belirlendi

Adıyaman

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca, depremlerde aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sporcu, öğretmen ve tur rehberinin de bulunduğu 72 kişinin yaşamını yitirdiği İsias Oteli'ne ilişkin 5'i tutuklu 11 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bilirkişi raporları yer aldı.

Otelin 5 Ocak 1993'te ruhsatının "konut" olarak alındığını ancak 8 Kasım 2001'de ruhsatının otel olarak yenilendiği ifade edilen iddianamede, "Dosyada bulunan bilgi ve belgelerden yapıya 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği ve toplam kat sayısının 9'dan 10'a çıktığının görüldüğü, eklenen bu katın 410 metrekare olduğu belirlenmiştir." denildi.

Otelin faaliyete geçmesinin ardından farklı tarihlerde tadilat yapıldığı belirtilen iddianamede, "2014-2015 yıllarında yapılan değişikliklerle otelde kapasite artışı olduğu ve bunun yanı sıra 2016'da deprem güvenliğini göz ardı ederek proje dışı ruhsatsız kat yaptırıp yapının taşıyıcı sistemine ek yük yüklendiği anlaşılmıştır. Alınan bilirkişi incelemesinde yapının beton kalitesinin her iki yönetmelik kapsamında da gerekli şartları sağlamadığı belirlenmiştir. Bu yetersizlik ve eksikliklerin binanın yıkılmasında etkili olduğu anlaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İddianamede yer verilen ifadelerinde suçlamaları reddeden sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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