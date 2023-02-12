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Kahramanmaraş’da Hayrullah Mahallesi’ndeki Hacı Ali Apartmanı'nın enkazından ses alan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Adıyaman’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Çınar Apartmanının enkazından ses alan ekipler arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Dünya, Asrın felaketi

Deprem bölgesine IKBY'den 70 iş makinesi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgelerde kullanılmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) tarafından 70 iş makinesi gönderildi.

Rauf Maltaş   | 12.02.2023
Deprem bölgesine IKBY'den 70 iş makinesi Fotoğraf: Rauf Maltaş / AA

Şanlıurfa

Türkiye'ye deprem nedeniyle yurt dışından destek ve yardımlar sürüyor.

Barzani Yardım Vakfınca gönderilen 70 iş makinesi depremden etkilenen Şanlıurfa'ya ulaştı.

İş makinelerini ve yardım malzemelerini taşıyan konvoyun gece Adıyaman'a ulaşması planlanıyor.

Vakfın Avrupa Temsilcisi Avat Mustafa, AA muhabirine, Türkiye'ye Barzani'nin geçmiş olsun dileklerini getirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin acısını yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Mustafa, "Türkiye'nin yanındayız ne gerekiyorsa onu yapacağız. Desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz. Yardım için iş makinelerimizi getirdik." dedi.

Barzani Vakfının Şanlıurfa'da işbirliği yaptığı Miran İnsani Yardım Derneği Başkanı Süleyman Şeyhnebi ise "Depremden 9 saat sonra ekiplerimiz Türkiye'ye giriş yaptı. 40 araçlık ekip ilk etapta geldi. Şu an ise 70 iş makinesini taşıyan konvoy Türkiye'ye girmiş durumda. Adıyaman'da çalışmalara başlayacağız. Bu acıyı paylaşmak bizleri birleştiriyor. Irak halkı da gelişmeleri yakından takip ediyor." diye konuştu.

Iraklı iş adamı Mustafa Kılıçaslan ise büyük bir yardım ekibiyle Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, "Her türlü yardım malzemesini getirdik. Buraya, Türkiye'deki doğal afetin acılarını paylaşmaya, onlara destek olmaya geldik." ifadelerini kullandı.

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