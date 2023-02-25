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Gündem, Asrın felaketi

Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için çadır üretti

Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından üretilen 300 çadır ile 300 sobanın yer aldığı yardım tırları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye gönderildi.

Mustafa Değirmencioğlu   | 25.02.2023
Denizli'de meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için çadır üretti Fotoğraf: Mustafa Değirmencioğlu / AA

Denizli

Denizli Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (DOSTEK) öğretmen ve öğrencilerinin dikerek hazırladıkları metal konstrüksiyonlu 300 çadırın yanı sıra 300 metal soba, 20 bin havlu ve çeşitli ihtiyaç maddelerinin yer aldığı yardım malzemeleri 4 tıra yüklenerek yola çıkarıldı.

OSB Müdürü Ahmet Taş, AA muhabirine, depremin ilk günü yardım seferberliği başlattıklarını ve ilk etapta 80 bin battaniyeyi depremzedelere ulaştırdıklarını söyledi.

Sanayicilerin desteği ile çarşaf, nevresim, havlu, bornoz gibi tekstil ürünleri ile giyim, çeşitli gıda maddelerini depremden etkilenen bölgeye sevk ettiklerini belirten Taş, "Kendi meslek lisemizin, mesleki eğitim merkezimizin öğretmen ve öğrencileri ile birlikte bir haftada 12 metrekarelik 300 çadır ürettik. Demir profilleri ile gittiği yerde kolayca kurulabilecek şekilde tasarlandı. Seyyar duş ve seyyar tuvaletler de var." dedi.

Ahmet Taş, depremzedeler için 200 çadır daha üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tekstil imalatı yapan sanayicilerden temin ettikleri 20 bin havluyu ve çeşitli ihtiyaç maddelerini AFAD'a ulaştırmak üzere bölgeye göndereceklerini aktaran Taş, şu bilgileri verdi:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayı ile Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi bizim kardeş OSB'miz. Aynı zamanda Denizli, Hatay ve Adıyaman'ın eşleştirmesi var. Diğer şehirlere yardım malzemesi göndersek de karışıklık olmaması için bu eşleşmeye göre daha çok buralara gönderiyoruz. Oralardaki fabrikaların ayağa kalkması, çarkların dönmesi lazım. Giden çadırların şu an yerleri hazır. Malzemelerimizle 6 kişilik ekibimiz Adıyaman Organize Sanayi Bölgesine yola çıktı. Fabrikaların bahçelerine ekiplerimizce kurulacak çadırlarda çalışanlar aileleri ile birlikte güvenli bir şekilde kalarak üretime devam edebilecekler."

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