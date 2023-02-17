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Politika, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "taziye" telefonları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Filiz Kınık Öz   | 17.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "taziye" telefonları

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Komsiç, kabulde, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu arada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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