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Gündem, Asrın felaketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedeler için oluşturulan çadır kenti ziyaret etti.

Mehmet Tosun   | 28.02.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanşehir'deki konteyner kenti ziyaret etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir'de incelemelerde bulundu.

Daha sonra konteyner kente gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki depremzedelerle sohbet etti, sıkıntıları dinledi.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Erdoğan'a, depremzede bir kadın "toprak su kabı" verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konteyner kenti ziyaretinde, Bahçeli ve Destici'nin yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

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