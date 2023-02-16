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Dünya, Asrın felaketi

Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye’ye yardıma hazırız

Cezayir Kızılayı Başkanı İbtisam Hamlavi, “asrın felaketi” olarak nitelenen depremlerin hemen ardından başlayan yardım çalışmalarının sürdüğünü ve Türkiye’deki deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar yardıma hazır olduklarını söyledi.

Esat Fırat   | 16.02.2023
Cezayir Kızılayı: Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye’ye yardıma hazırız Fotoğraf: Fazil Abd Erahim/AA

Cezayir

Cezayir Kızılayı Başkanı Hamlavi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ve Suriye halklarına taziyelerini sunan Hamlavi, depremlerin ardından Cezayir'in hızla harekete geçtiğini ve deprem bölgesine yardım elini uzatan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Hamlavi, "Bir afetin meydana gelmesinden sonraki ilk saatlerin herhangi bir insani yardım ve dayanışma harekâtında çok önemli olduğunu, çünkü afetle birlikte ihtiyaçların elzem olduğunu ve müdahalenin çok hızlı olması gerektiğini vurgulamam gerekiyor." dedi.

Cezayir Kızılayı depolarının kısa sürede Türkiye ve Suriye’deki depremzedeler için toplanan yardımlarla dolduğunu belirten Hamlavi, bakanlıklar, resmi kurumlar, şirketler, iş insanları ve halk nezdinde Cezayirlilerin yardım için yekvücut olduğunu dile getirdi.

Toplanan yardımların bir kısmının deprem bölgelerine gönderildiğini, kalanların da kısa sürede gönderileceğini aktaran Hamlavi, kurumunun Cezayir genelinde yardım kampanyasının süreceğini vurguladı.

Cezayir Kızılayı Başkanı, arama kurtarma sonrası süreçte de Türk Kızılay ve Türk makamlarıyla beraber hareket etmeyi hedeflediklerini belirterek, "Deprem bölgelerinin yeniden imarına kadar Türkiye’ye yardıma hazırız." dedi.

Uluslararası toplum afetlere karşı birlikte hareket etmeli

Cezayir’in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğunu hatırlatan Hamlavi, hem depremzedelere yardım hem de yeniden imar konusunda uluslararası topluma da büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Dünya genelinde artan deprem, orman yangınları, sel ve diğer doğal afetlere karşı uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemine dikkati çeken Cezayirli yetkili, "Uluslararası toplumun sorumluluğu çok büyük. Çünkü bugün Türkiye ve Suriye’nin başına gelen felaketin yarın nerenin başına geleceğini bilmiyoruz." diye konuştu.

Cezayir’in depremzedelere yardımları

Cezayir'de, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma amacıyla sosyal medya platformlarından başlayan destek çağrıları kısa sürede geniş kapsamlı yardım kampanyalarına dönüştü.

Cezayirli sporcular, siyasiler ve vatandaşlar depremin ilk gününden itibaren sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla Türk devleti ve halkının yanında olduklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun başta olmak üzere tüm devlet kadroları taziye ve destek mesajları yayımlayarak Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Türkiye'ye gönderilen 86 kişilik arama-kurtarma ekibinin yanı sıra Cezayir Kızılayından bir tıbbi heyet ile 95 tonluk insani yardım malzemesi de Türkiye'deki deprem bölgesine ulaştı.

Cezayir, 10 Şubat’ta da "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunulacağını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir hükümeti, Cumhurbaşkanı Tebbun’un talimatı üzerine Türkiye Cumhuriyeti'ne 30 milyon dolar, Suriye Arap Cumhuriyeti'ne de 15 milyon dolar mali yardımda bulunma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir'in Türkiye ve Suriye ile tam bir dayanışma içinde olduğu ve "bu iki kardeş ülkeye yardımların süreceği" vurgulandı.

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