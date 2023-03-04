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Dünya, Asrın felaketi

Bulgaristan'daki Türk toplumu Türkiye'deki kardeşlerinin yardımına koştu

Hak ve Özgürlükler Hareketi, tüm teşkilatlarını seferber ederek depremin ilk günlerinde yardım malzemesi taşıyan 110'dan fazla tırı Türkiye'ye ulaştırdı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 04.03.2023
Bulgaristan'daki Türk toplumu Türkiye'deki kardeşlerinin yardımına koştu Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara

Bulgaristan'daki Türk toplumu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı insani yardım çalışmalarında Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) teşkilat gücünden de istifade ederek Türkiye'ye çok miktarda yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bulgaristan'da yaşayan Türkler, Bulgar komşularıyla depremzedeler için yardım seferberliği başlattı.

En az 1 milyon Türk nüfusun bulunduğu ülkede ayni yardımların toplanmasında en büyük organizasyonu yapan HÖH oldu.

Ülke çapında 29 bölgede yardım toplama merkezleri oluşturan HÖH'ün 1500'den fazla gönüllüsü, Bulgaristan'ın dört bir yanından gelen yardımları tasnif edip paketledi.

Haskova'da büyük bir depoyu lojistik merkez olarak kullanan HÖH, 110'dan fazla tırı AFAD'ın Edirne tesislerine sevk etti.

HÖH'ün Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ile yakın eş güdüm içinde çalıştığı bu operasyonda Türkiye'ye 45 bine yakın battaniye ve uyku tulumu, 7 bin 651 çadır yatağı, 3 bin 620 yatak, 26 aydınlatma cihazı, 92 seyyar tuvalet/banyo, 7 jeneratör, 322 ton gıda, 265 ton giyecek ve 46 ton hijyen malzemesi gönderildi.

HÖH, ayrıca büyük bir nakdi yardım kampanyası başlatırken ilk aşamada toplanan 800 bin avro civarındaki nakit bağışı, Bulgaristan'da çadır ve konteyner alması için Sofya Büyükelçiliğine tahsis etti.

Büyükelçilik, nakdi bağış ile Bulgaristan'dan bugüne kadar 800'den fazla çadır ve 150 civarında konteyner temin etti.

HÖH'te toplanan nakdi yardımın geri kalan kısmı, 500 bin avroyu aştı.

HÖH, toplanan nakdi bağışı doğrudan AFAD'a aktaracak.

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