Bosna Hersek'ten Türkiye'ye gelen arama ve kurtarma ekiplerinden ilk kafile ülkelerine döndü
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde kurtarma çalışmalarına katılan Bosna Hersekli arama kurtarma ekibi başkent Saraybosna'ya döndü.
Saraybosna
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Uluslararası Saraybosna Havalimanı'nda Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma Birliğinin 20 kişilik ekibini karşıladı.
Büyükelçi Girgin, "Bosna Hersek'ten hayat kurtarmak için Türkiye'ye giden ekibi karşılamak için havaalanındayız. Kendileri birçok can kurtardılar, kendilerine müteşekkiriz." dedi.
Bu vesileyle tüm Bosna Hersek kurumlarına ve halkına teşekkürlerini ileten Girgin, Bosna Hersek'te "çok kıymetli yardımların" toplandığını ifade etti.
Saraybosna'daki Novi Grad Belediyesi Arama Kurtarma Birliğinin ekip lideri Fahrudin Dobraca, Türkiye'de gördükleri durumdan çok etkilendiklerini dile getirerek, "Fotoğraflarda ve medyada gördükleriniz kesinlikle doğru ancak bu durumu yaşayıp canlı görmeden nasıl bir şey olduğunu tahmin edemezsiniz." diye konuştu.
Dobraca, 10 kişiyi enkazdan kurtardıklarını kaydederek, "Yaşadığımız bir olayı unutmayacağız. Yıkılan bir binayı kazdığımızda, anne, baba ve kız çocuktan oluşan bir aileyi birbirlerine sarılır halde bulduk ve bunu asla unutmayacağız." dedi.
Bosna Hersek'ten Türkiye'deki arama ve kurtarma çalışmalarına giden ekiplerden ilki yurda dönerken, diğer ekiplerin de bu akşam veya yarın Saraybosna'ya dönmesi bekleniyor.
Bosna Hersek'ten 234 kişiden oluşan 13 ekibin, depremlerin yaşandığı ilk günden arama kurtarma çalışmalarına katıldığı, 26 kişiyi sağ çıkardığı bilgisi paylaşıldı.