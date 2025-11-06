Bosna Hersek'te "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" başladı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı", birçok ülkeden Türkoloji alanında çalışan akademisyenin katılımıyla başladı.
Saraybosna
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Ketebe Yayınlarının da destek verdiği etkinliğe Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
Programda konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
Balkanlar ve Türkiye'nin ortak tarihi olduğunu aktaran Akseki, şöyle devam etti:
"Balkanlar'ın, bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneklerinden olduğu çağlardan aldığımız ilhamla, tüm bölgede barış, istikrar, işbirliği ve refahın hakim olduğu ortak vizyonumuz çalışmalarımızın itici gücünü oluşturmaktadır. Bu vizyona katkı yapacak akademik, bilimsel, kültürel tüm gayretleri desteklemeyi kendimize bir borç biliyoruz."
YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise çalıştay boyunca Türkçenin zenginliğini konuşacaklarını belirtti.
Yaman, YEE'nin Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak için çalıştığını dile getirerek "Bu tür etkinlikler sayesinde genç araştırmacılarımızın birbirinden öğrenmesi, fikir alışverişinde bulunması ve kalıcı dostluklar kurması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerin bu tür akademik etkinliklere katılımı özgüven kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.
Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun da çalıştayın Türkoloji alanına önemli katkılar sağlamasını umduğunu, Türkçenin sesinin yüzyıllardır Balkanlar'da yankılandığını ifade etti.
YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu da Enstitünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.
Programda ayrıca YEE'nin 2025 Türkçe Yaz Okulu Programı'na katılan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.
9 Kasım'da sona erecek çalıştayda "Türk Dili", "Türk Edebiyatı", "Türk Halk Bilimi", "Balkan Ülkelerinin Dil Politikaları ile Türkçe Öğretiminin Güncel Durumu ve İhtiyaçları" konuları ele alınacak.