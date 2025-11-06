Dolar
42.10
Euro
48.73
Altın
4,015.34
ETH/USDT
3,389.00
BTC/USDT
103,400.00
BIST 100
11,068.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara’da “TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu 3. İl Kurul Toplantısı”nda konuşuyor. Dünya Tekvando Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz Türk Milli Tekvando Takımı, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda karşılanıyor.
logo
Dünya

Bosna Hersek'te "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" başladı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı", birçok ülkeden Türkoloji alanında çalışan akademisyenin katılımıyla başladı.

İsmail Özdemir  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
Bosna Hersek'te "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" başladı Fotoğraf: Elman Omic/AA

Saraybosna

Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Konya Karatay Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen ve Ketebe Yayınlarının da destek verdiği etkinliğe Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan, Macaristan, Bosna Hersek ve Bulgaristan'dan Türkoloji alanında görev yapan akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programda konuşan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'nda 15 Aralık'ın, "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Balkanlar ve Türkiye'nin ortak tarihi olduğunu aktaran Akseki, şöyle devam etti:

"Balkanlar'ın, bir arada yaşama kültürümüzün en güzel örneklerinden olduğu çağlardan aldığımız ilhamla, tüm bölgede barış, istikrar, işbirliği ve refahın hakim olduğu ortak vizyonumuz çalışmalarımızın itici gücünü oluşturmaktadır. Bu vizyona katkı yapacak akademik, bilimsel, kültürel tüm gayretleri desteklemeyi kendimize bir borç biliyoruz."

YEE Saraybosna Müdürü Mehmet Akif Yaman ise çalıştay boyunca Türkçenin zenginliğini konuşacaklarını belirtti.

Yaman, YEE'nin Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıtmak için çalıştığını dile getirerek "Bu tür etkinlikler sayesinde genç araştırmacılarımızın birbirinden öğrenmesi, fikir alışverişinde bulunması ve kalıcı dostluklar kurması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Öğrencilerin bu tür akademik etkinliklere katılımı özgüven kazanmalarına önemli katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

Karatay Belediye Başkan Vekili Adil Tosun da çalıştayın Türkoloji alanına önemli katkılar sağlamasını umduğunu, Türkçenin sesinin yüzyıllardır Balkanlar'da yankılandığını ifade etti.

YEE Türkçe Öğretimi Dairesi Başkanı Doç. Dr. Emrah Boylu da Enstitünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Programda ayrıca YEE'nin 2025 Türkçe Yaz Okulu Programı'na katılan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edildi.

9 Kasım'da sona erecek çalıştayda "Türk Dili", "Türk Edebiyatı", "Türk Halk Bilimi", "Balkan Ülkelerinin Dil Politikaları ile Türkçe Öğretiminin Güncel Durumu ve İhtiyaçları" konuları ele alınacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Genel Başkanı Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TÜRSAB arasında işbirliği protokolü imzalandı
Sakarya'da Bizans dönemine ait 589 eser ele geçirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde deprem konutları ve iş yerlerinde sona yaklaşıldı
Dışişleri Bakanı Fidan: 263 temsilciliğimizle dünyada 3'üncü en büyük diplomatik temsil ağına sahibiz

Benzer haberler

Bosna Hersek'te "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" başladı

Bosna Hersek'te "2. Balkanlar'da Türkoloji Çalıştayı" başladı

Bosna Hersek'te maça çıkacak İsrail basketbol ekibi Hapoel IBI protesto edildi

Ayrılıkçı Sırp lider Dodik, Bosna Hersek siyasetindeki etkisini kaybediyor

Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Bosna Hersek'te huzurevinde çıkan yangında 11 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet