Bosna Hersekli Merhamet Derneği, İHH işbirliğinde depremzedelere yardımlarını sürdürüyor
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Merhamet Derneği, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türk halkına İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı işbirliğinde yardımlarını sürdürecek.
Saraybosna
Dernek Başkanı Kenan Vrbanjac, İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay ile İstanbul'da bir araya geldi.
Vrbanjac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden etkilenenlere İHH işbirliğinde yardıma devam ettiklerini vurgulayarak, Suriye'de de konut inşasına ilişkin projenin ele alındığını belirtti.
Derneğin, ilk günden bu yana deprem bölgelerinde yemek dağıtımı noktasında yardımcı olduğunu kaydeden Vrbanjac, yemek dağıtımına ilişkin Bosna Hersek İslam Birliği'nin de 100 bin avro değerinde yardım yaptığını dile getirdi.
Atalay da İHH'nin Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaştan bu yana faaliyet gösterdiğini belirterek, deprem bölgesinde Merhamet Derneğinin yanı sıra EMMAUS Uluslararası Dayanışma Forumu ve Bihac kentinden Dayanışma Derneği ile ortaklaşa çalıştıklarını anlattı.
Bosna Hersek halkına gösterdikleri dayanışma ve destek için teşekkür eden Atalay, Merhamet Derneği işbirliğinde depremzedelere yardımlarını sürdüreceklerinin altını çizdi.
Atalay, Suriye'de de depremlerden etkilenenler için yardım projesi yapacaklarını söyleyerek, "Yıkılan evlerin, camilerin ve okulların yenilenmesi için çalışacağız. Suriye halkı da yalnız değil." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.