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Dünya

Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Myanmar'daki depremzedelere ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Myanmar'da meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere yardım malzemeleri gönderildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Türkiye'den gönderilen yardım malzemeleri Myanmar'daki depremzedelere ulaştı

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Devletimizin, aziz milletimizin merhamet ve şefkat elini dünyanın dört bir yanına ulaştırmaya, mağdur ve mazlumun yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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Myanmar'da 28 Mart'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen depremzedelere yardım ulaştırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD tarafından, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Nepido Büyükelçiliğimiz ile işbirliği ve koordinasyon içinde tedarik edilen gıda, ilaç, çadır ve taşınabilir ocak gibi temel yaşam malzemelerinden oluşan insani yardım malzemeleri ülkemizin geçmiş olsun dilekleriyle birlikte bölgeye ulaştırıldı. İnsanımız için ülkemizde, insanlık için sınırlarımızın ötesindeyiz."

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