Dolar
18.84
Euro
20.10
Altın
1,862.45
ETH/USDT
1,513.80
BTC/USDT
21,798.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’taki Ebrar Sitesi enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’ta Aydın Apartmanı enkazındaki kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Yaşam, Asrın felaketi

Bayburtlu çiftçi depremzedelere bağışlanmak üzere tarlasının tapusunu verdi

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde çiftçi Ahmet Şeker, tarlasını "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere bağışladı.

Beşir Kelleci   | 13.02.2023
Bayburtlu çiftçi depremzedelere bağışlanmak üzere tarlasının tapusunu verdi Fotoğraf: Beşir Kelleci/AA

Bayburt

Yeşilyurt Mahallesi Muhtarı da olan Şeker, beldeye yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki 9 dönüm tarlasının tapusunu, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen'e teslim etti.

Ahmet Şeker, AA muhabirine, depremin ardından beldede yaşayan vatandaşların yardım için seferber olduğunu söyledi.

Çiftçilikle uğraşanların Tarım ve Orman Müdürü Ersen ile irtibata geçerek çeşitli yardımlarda bulunmak istediğini belirten Şeker, "Herkes karınca kararınca elinde 3 kuruş, 5 kuruş ne varsa verdi. Bu bizim toprağımız, bizim milletimiz, biz yardım etmek için elimizden geleni yapacağız." dedi.

"Anne sütü gibi helal olsun"

Şeker, ilkokul çocuğunun harçlığını vermesinin kendisini çok duygulandırdığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düşündüm, ben neyimi verebilirim? Orada insanlar soğukta duruyor, ben burada sıcakta yatmaktan utandım. Köyümüzde de Allah razı olsun hayvanlarını bağışlayanlar oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma babamdan kalma bir tarla var, onu bağışladım. Anne sütü gibi helal olsun."

Tarlanın dönümüne 40 bin lira fiyat biçtiğini ve birçok kişinin almak için talip olduğunu ifade eden Şeker, "Tapuyu İl Müdürümüz Selami Ersen'e veriyorum. Bütün işlemleri birlikte halledeceğiz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Müdürü Ersen de Bayburt'ta çiftçilerin ilk günden itibaren depremden etkilenenlerin yardımına koştuğunu belirterek, "Çiftçimize yaptığı bu güzel bağıştan, devletin yanında olduğunu gösterdiği bu anlamlı bağıştan dolayı bütün Bayburt adına, depremzedeler adına çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir
Hatay'da enkazda bulunan para ve kıymetli eşyalar jandarmaya teslim edildi
"Baraj duvarının çatladığı" yönünde asılsız paylaşım yapanlara yönelik soruşturma başlatıldı
Suudi Arabistan'dan deprem bölgesine gönderilen yardımların tamamı Türkiye'ye ulaştı
Adıyaman'da 158 saat sonra enkazdan çıkarılan Asima'nın isteği jelibon oldu

Benzer haberler

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor

Pakistan'dan Türkiye'ye depremzedeler için yardımlar devam ediyor

İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanmaraş'ta 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir

Bayburtlu çiftçi depremzedelere bağışlanmak üzere tarlasının tapusunu verdi

Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden deprem bölgesine 14 milyon liralık destek

Maher Holding Sigorta Grubu şirketlerinden deprem bölgesine 14 milyon liralık destek
Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz

Ürdün: Türkiye'ye yardımların gönderilmesini sürdürüyoruz
Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak

Nobel ödüllü Yemenli aktivist Karman'ın vakfı, Türkiye'deki depremzedeler için 50 ev yaptıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet