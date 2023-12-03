Bakan Özhaseki: Kilis'te ay sonuna kadar 1045 deprem konutunu teslim edeceğiz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kilis'teki 2 bin 340 deprem konutunun yapımını sürdürdüklerini belirterek, ay sonuna kadar 1045 evi teslim edeceklerini bildirdi.
Ankara
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kilis'te, tarihi ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalar inşa ettiklerini kaydetti.
Kilis’te, tarihî ve kültürel dokuyu koruyarak yuvalarımızı inşa ediyoruz❗️— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) December 3, 2023
Kilis’imize;
📌Konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacağız.
📌2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz.
📌Aralık ayı sonuna kadar… pic.twitter.com/e43zD0tAqa
Kilis'e konut, köy evi, iş yeri, ahır ve depodan oluşan toplam 4 bin 58 bağımsız bölüm yapacaklarını aktaran Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:
"2 bin 340 konutun ihalesini tamamladık, yapımını sürdürüyoruz. Aralık ayı sonuna kadar 1045 evimizi hemşehrilerimize teslim edeceğiz. 6 Şubat depremlerinin yaralarını birlikte sarmaya devam ediyoruz. Her bir vatandaşımız sağlam, güvenli, iklim dostu yuvasına kavuşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.