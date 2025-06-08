Kilis'in yüzlerce yıllık "bayram yeri"nde çocuklar gönüllerince eğlendi
Kilis'te çocuklar için düzenlenen "bayram yeri" organizasyonu, yüzlerce yıllık gelenek olarak devam ediyor.
Kilis
Kilis Belediyesine ait Müslümanbey Mahallesi'ndeki boş alan, bayramlarda çocukların eğlenebileceği mekan haline dönüştürülüyor.
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Girişimcilerin kiraladığı alana tahta salıncaklar, atlı karıncalar ve dönme dolaplar kuruluyor. At binme gibi organizasyonların da düzenlendiği alanda, aileler de faytonlara binerek nostaljik zaman geçiriyor.
Nesillerden bu yana "bayram yeri" adıyla bilinen bölge, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da çocukların neşesine neşe katıyor.
Kilis'te kurulan "bayram yeri"ndeki yoğunluğun, bu bayram daha fazla olduğu gözlendi.
Etkinliklere katılan çocuklardan Büşra Serdengeçti, AA muhabirine, bayram yerinde çok eğlendiğini söyledi.
Herkesi bayram yerine davet eden Serdengeçti, tahta salıncağa ve dönme dolaba binerek eğlendiğini, her bayram buraya gelmekten keyif aldığını dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.