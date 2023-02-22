Bakan Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "507 bin bağımsız bölümden oluşan 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." dedi.
Kilis
Bakan Kurum, "İnşaat sektörü temsilcileri malzeme tedariki anlamında ellerini taşın altına koyacaklarını ifade ettiler. Asla fiyat artışlarına da müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.
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