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Dünya, Asrın felaketi

Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan askeri uçağını Türkiye'ye gönderdi

Bahreyn, Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgelerine başlattığı hava yardım köprüsünü birkaç gün sürdürecek.

Mahmut Geldi   | 21.02.2023
Bahreyn 55 ton yardım malzemesi taşıyan askeri uçağını Türkiye'ye gönderdi

İstanbul

Bahreyn, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yardım malzemeleri taşıyan bir askeri uçağı Türkiye'ye yolladı.

Ülkenin resmi ajansı BNA'da yer alan haberde, "Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin kardeş ülkeler Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışma yönünde verdiği talimatlara" dikkat çekildi.

Bahreyn Krallığı Hava Kuvvetlerine ait askeri uçağın 55,7 ton yardım malzemesiyle yola çıktığına işaret edilen haberde, askeri uçağın kardeş ülke Türkiye'ye gıda ve tıbbi malzemelerin yanı sıra çadırlar taşıdığı belirtildi.

Haberde, bu uçuşla başlatılan hava yardım köprüsünün birkaç gün boyunca devam edeceği bilgisi verildi.

Türkiye'nin Manama Büyükelçiliği de Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Bahreyn’in deprem nedeniyle ülkemize gönderdiği yardımların ikincisi, Bahreyn Savunma Kuvvetlerine ait askeri uçak ile ülkemize ulaştırılmak üzere yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, depremin ardından Türkiye ve Suriye için gerekli acil insani yardımların ulaştırılması talimatını vermişti. Bahreyn, bu kapsamda 14 Şubat'ta yardım malzemeleri taşıyan bir kargo uçağı göndermişti.

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