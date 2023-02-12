Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,539.10
BTC/USDT
21,864.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ta Mersinli Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz altından 150. saatte kurtarılan minik kız çocuğu Dada'yı Hatay Sahra Hastanesinde ziyaret etti
logo
Dünya, Asrın felaketi

BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere acil yardım malzemesi ulaştırmak için Dubai'den İstanbul'a hava köprüsü kurdu.

Muhammed Semiz   | 12.02.2023
BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü

İstanbul

BAE haber ajansı WAM'da yer alan haberde, Emirates'in, Dubai'deki insani yardım merkezi Uluslararası İnsani Şehir (IHC) ile işbirliği içinde kurduğu hava köprüsü ile Dubai'den İstanbul'a acil insani yardım malzemeleri, tıbbi malzeme ve ekipman taşınacağı belirtildi.

Haberde, ilk olarak Emirates'in "EK121" ve "EK117" sefer sayılı uçuşları ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sağladığı termal battaniye, çadır, tıbbi kit ve barınak malzemelerinin bugün yola çıkacağı kaydedildi

Yardım malzemelerinin Emirates'in kargo kolu Emirates SkyCargo ile gönderileceği aktarılan haberde, iki hafta boyunca İstanbul'a her gün yapılacak uçuşlarla 100 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Haberde, İstanbul'a gönderilen yardım malzemelerinin Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere yerel kuruluşlar vasıtasıyla ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Emirates'in CEO'su Şeyh Ahmed bin Said Al Mektum da kurulan hava köprüsü ile ilgili yaptığı açıklamada, "Türk ve Suriye halkının yanındayız. Depremlerden etkilenenlere acil yardım sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE resmi ajansı WAM'dan 6 Şubat’ta yapılan açıklamada da Türkiye’deki depremzedelere kurtarma ekipleri ve acil yardım malzemesi gönderildiği belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Zor günlerin aşılması için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz
Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor
BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi
Enkaz altından gelen "alttayız" mesajıyla yakınlarının kurtarılmasına aracı oldu
Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı

Benzer haberler

Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

Hatay'da depremzedeler çadır kentte hayata tutunuyor

BAE, deprem bölgelerine son 24 saatte 117 ton insani yardım gönderdi

Gürcistan'da 4,4 ve 3,6 büyüklüğünde depremler meydana geldi

Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı

Malatya'da 10 bin 500 kişilik konteyner kent kurulması için çalışmalar başladı
Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş gözaltına alındı

Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş gözaltına alındı
BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü

BAE'den Türkiye'ye depremzedelere yardım malzemesi ulaştırmak için hava köprüsü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet