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Dünya, Asrın felaketi

BAE Devlet Başkanı'ndan deprem nedeniyle Suriye'ye 50 milyon dolar ek yardım talimatı

BAE'nin şu ana kadar Suriye'ye 38, Türkiye'ye 32 olmak üzere depremden etkilenen bölgelere toplam 70 uçak yardım gönderdiği açıklandı.

Mahmut Geldi   | 15.02.2023
BAE Devlet Başkanı'ndan deprem nedeniyle Suriye'ye 50 milyon dolar ek yardım talimatı

İstanbul

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Suriye'ye 50 milyon dolar daha ek yardımda bulunulması talimatı verdi.

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'a göre, Al Nahyan, daha önce Suriye'ye yapılan 50 milyon dolara ek olarak 50 milyon dolar daha yardım talimatında bulundu.

Söz konusu ek yardımın 20 milyon dolarlık kısmı, Birleşmiş Milletlerin Suriye ile ilgili acil çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilecek insani projelere tahsis edilecek.

Haberde ayrıca BAE'nin şu ana kadar Suriye'ye 38, Türkiye'ye 32 olmak üzere depremden etkilenen bölgelere toplam 70 uçak yardım gönderdiği aktarıldı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan 7 Şubat'ta depremlerden etkilenen dost ve kardeş ülkeler Türkiye'ye 50 milyon dolar, Suriye'ye de 50 milyon dolar olmak üzere 100 milyon dolarlık yardım talimatı vermişti.

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