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Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Yavuzselim Mahallesi Gaziler Caddesinde bulunan Coşkun Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mutlular Apartmanı’nda 35 yaşındaki bir erkeğe ulaşan ekipler, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
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Gündem, Asrın felaketi

Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı

Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı.

Ruslan Rehimov   | 12.02.2023
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Bakü

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardığı, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştığı bildirildi.

Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.

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